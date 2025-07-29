موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025، مع بدء شهر صفر 2025 يبدأ البحث حول موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025، ومن المعروف أن الأيام البيض من الأيام التي رغبت السنة في صيامها وأن فضل صيام هذه الأيام لا يعلمه إلا الله، وأن شهر صفر هو الشهر الثاني من الأشهر الهجرية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025، فإلى التفاصيل.

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025 ، فإلى التفاصيل.

حكم صيام الأيام البيض وسبب التسمية

اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذهب الجمهور منهم –الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى استحباب كونها أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والنسائي والترمذي.

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. متفق عليه.

وذهب المالكية إلى كراهة صوم أيام البيض فرارا من التحديد ومخافة اعتقاد وجوبها، والصحيح المذهب الأول.

وسميت بيضا لبياض لياليها بالقمر، لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: الصواب أن يقال: أيام البيض، لأن البيض من صفة الليالي، أي أيام الليالي البيضاء. اهـ.

فأيام البيض إذا هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وتعرف هذه الأيام بمعرفة بداية الشهر الهجري، ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بإكمال الشهر السابق له ثلاثين يوما

ما هو شهر صفر؟

صفر هو الشهر الثاني وفق التقويم الهجري، وسُمِّي بهذا الاسم نحو عام 412 م في عهد كلاب بن مُرَّة الجد الخامس للرسول.

وفي اللغة صَفِرَ الإناءُ أي خلا، ومنه ¸صِفْر اليدين·، أي خالي اليدين، لا يملك شيئًا. وقال بعضهم إنما سُمي صفر صفرًا لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا عقب الأشهر الحرم فأخلوا مكة وارتحلوا إلى مضارب قبائلهم.

ويقول رؤبة إنهم أطلقوا عليه هذا الاسم لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل، فيتركون من أغاروا عليهم صِفْرًا من المتاع، وذلك لأن صفرًا يلي المحرم. وكان العرب يقولون: أعوذ بالله من صفر الإناء وقرع الفناء، ويعنون بذلك هلاك المواشي وخلوّ ربوعهم منها. وكان من عادة العرب قبل الإسلام، تأجيل حرمة المحرّم إلى صفر، ويسمى هذا التأجيل النّسيء، وكانوا يطلقون على الليلة التي بينه وبين آخر المحرم ـ إذا كانوا لا يدرون أهي من هذا أم ذاك ـ اسم الفلتة. وكانوا إذا جمعوا المحرم مع صفر قالوا: الصّفران.

ولم تكن العرب قبل الإسلام تعرف العُمْرة في أشهر الحج ولا صفر، بل كانت العمرة فيها عندهم من أفجر الفجور، وكانوا يقولون: إذا انسلخ صفر، ونَبَتَ الوبر، وعفا الأثر، وبرأ الدّبر حلّت العمرة لمن اعتمر.

أسماء شهر صفر

كانت العرب تطلق على الشهور الحالية أسماء غير المعروفة بها حاليًا، وقد أطلقوا عليها ثلاث سلاسل من الأسماء قبل أن تستقر على أسمائها الحالية في مطلع القرن الخامس الميلادي، من ذلك أنهم سموا رمضان: زاهر ونافِق ودَيْمَرَ، وسموا رجبًا: أَحْلَك والأصَمّ وهوْبَل. أما صفر فقد عرفته ثمود باسم مُوجِر، وكانت بقية العرب العاربة تطلق عليه اسم ثقيل، ومن أشهر الأسماء الأخرى التي عرف بها، اسم ناجِر، ويحتمل أن يكون ذلك مشتقًا من النَّجر، أي شدة الحر، إذ كان هذا الشهر يأتي أوان اشتداد الحرارة.

لماذا سمي شهر صفر الخير؟

كان للعرب شهور وأيام للتشاؤم، وشهور وأيام أخرى للتفاؤل، وكان العرب في الجاهليّة يتشاءمون من شهر صفر، لذا أسماه العرب صفر الخير مخالفة للجاهليّة بتشاؤمِهم من هذا الشهر، ونبذًا لاعتقاد التشاؤم الذي وُصم به، وعندما جاء الإسلام محى كل هذه العادات الجاهليّة، ومحى معالم التعلّق بغير الله تعالى، وثبّت الإيمان في النفوس.

وبعض الناس إذا انتهى من عمل معين في اليوم الخامس والعشرين - مثلًا - من صفر أرَّخ ذلك وقال: انتهى في الخامس والعشرين من شهر صفر الخير، فهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة، فهو ليس شهر خير ولا شر ؛ ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال: " خيرًا إن شاء الله "، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعق كبقية الطيور.

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025 ، فإلى التفاصيل.

فضل الأيام البيض لشهر صفر 2025

وبالحديث عن الأيام البيض لشهر صفر2025، لابد من الإشارة إلى أن هذه الأيام من الأيام المباركة في كل الشهور العربية وليس فقط شهر صفر، ويستحب فيها أن يدعو المرء الله عز وجل بكل ما يتمنى من خيري الدنيا والآخرة، ويدعو لأهله ولأحبائه، كما أنه من مواسم الخير لما له من فضل عظيم.

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025 الموافق 13، 14، 16 من شهر صفر 2025 كالتالي:

الأيام البيض من شهر صفر هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، وهي الأيام التي يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا.

في شهر صفر 1447 هـ، ستوافق الأيام البيض الأيام التالية:

الأحد 13 صفر (الموافق 17 أغسطس 2025)،

الاثنين 14 صفر (الموافق 18 أغسطس 2025)،

والثلاثاء 15 صفر (الموافق 19 أغسطس 2025).

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