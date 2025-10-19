الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام فلسطيني: 23 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة، فيتو

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 23 فلسطينيًا منذ فجر اليوم، جراء القصف المكثف وعمليات إطلاق النار التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين في خان يونس ورفح

ووفقًا للمصادر، فإن القصف تركز على مناطق شرق خان يونس ورفح، إضافة إلى استهدافات متكررة في شمال القطاع، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

حصيلة مرشحة للارتفاع
 

وأشارت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة، حيث لا تزال عمليات البحث تحت الأنقاض مستمرة.

تنديد فلسطيني وتحرك إنساني
 

من جانبها، نددت الفصائل الفلسطينية بالتصعيد الإسرائيلي، واعتبرته انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما دعت منظمات الإغاثة الدولية إلى توفير ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات وإنقاذ الجرحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام فلسطيني جيش الاحتلال غزة خان يونس رفح شهداء غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

إذاعة جيش الاحتلال: إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو بسبب اجتماعات سياسية

قصف إسرائيلي يستهدف شرقي خان يونس

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق بشرق مدينة رفح

الأكثر قراءة

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

سيراميكا يتصدر قمة الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز على الجيش بثنائية (فيديو)

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads