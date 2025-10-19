الأحد 19 أكتوبر 2025
حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي خطير تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي اقتناء القطع الأثرية، بعدما استخدم أفراده وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للإيقاع بضحاياهم فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


سقوط عصابة النصب على المواطنين

وكشفت التحريات أن العصابة كانت تستدرج ضحاياها عبر إرسال مقاطع فيديو وصور لقطع مقلدة وإيهامهم بأنها آثار حقيقية معروضة للبيع بأسعار مرتفعة، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط جميع عناصر التشكيل وهم 7 أشخاص، بينهم ثلاثة مسجلين جنائيًا.

وبتفتيشهم، عثر بحوزتهم على تمثال مقلد يشبه القطع الأثرية، وسلاح ناري محلي الصنع، وسلاحين أبيضين، وثمانية هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصور تؤكد نشاطهم الإجرامي.


وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الوقائع على النحو الوارد بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

