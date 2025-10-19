الأحد 19 أكتوبر 2025
أرني سلوت يتحدث عن مواجهة مانشستر يونايتد ويوجه رسالة لجماهير ليفربول

وجه المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، رسالة خاصة لجماهير الريدز قبل القمة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، مطالبا إياهم بالوقوف خلف الفريق في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.

سلوت ينتقد نتائج ليفربول 

وأكد سلوت، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، أن سلسلة النتائج السلبية الأخيرة لا تليق بمكانة ليفربول، مشددًا على ضرورة إظهار رد فعل قوي على أرض الملعب، وهو ما لن يتحقق إلا بتكاتف الجميع من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير.

وأضاف المدرب الهولندي: "التوقف الدولي كان فرصة مثالية للاعبينا من أجل التقاط الأنفاس واستعادة الطاقة، وهو ما نحتاجه تمامًا قبل دخول فترة مفصلية قد تحدد ملامح موسمنا. علينا أن نثبت قدرتنا على التقدم وتحقيق نتائج إيجابية".

كما أوضح أن العمل في ليفربول لا يتوقف عند حدود الفوز، معتبرًا أن الأداء وتحسين المستويات بشكل مستمر هو ما يعكس الصورة الحقيقية للفريق، وقال: "الانتصارات مهمة، لكنها لا تعني أن كل شيء يسير على ما يرام. نطمح دائمًا للتطور وإظهار شخصية ليفربول الحقيقية التي تفتح لنا الطريق نحو العودة للمسار الصحيح".

مدرب ليفربول يطالب بمواصلة دعم الجماهير 

وأشاد سلوت بجماهير ليفربول ودورهم المؤثر في مباراة الديربي الأخيرة أمام إيفرتون، مضيفًا: "كانوا أحد أبرز أسباب الفوز، واليوم نحتاج إليهم من جديد. أصواتهم، حماسهم وشغفهم يصنعون الفارق ويزيدون من فرصنا في الانتصار".

وختم تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكبير لمنافسه مانشستر يونايتد ومدربه روبين أموريم، قائلًا: "هذه المواجهة لا تختزل فقط في التنافس الرياضي، بل تقوم أيضًا على الاحترام المتبادل. النجاح الذي حققه كلا الناديين يعكس حجم العمل والتضحيات المبذولة للوصول إلى القمة".

 

الجريدة الرسمية