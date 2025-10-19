الأحد 19 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بمنشار كهربائي صغير، تفاصيل سرقة مجموعة نادرة من متحف اللوفر

نفذ عدة لصوص عملية سطو على مجوهرات بمتحف اللوفر في باريس صباح اليوم  الأحد قبل أن يلوذوا بالفرار، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

ووقعت عملية السطو حسب التحقيقات الأولية ما بين الساعة 9.30 و9.40 صباحًا، ويجري حاليًا تقييم قيمة المسروقات.

 كما استخدم اللصوص الذين لم يتم الكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمنشار كهربائي صغير، وفقًا لمصدر أمني. 

من جهتها ذكرت وسائل إعلام محلية أن اللصوص سرقوا 9 قطع من مجموعة مجوهرات نابليون.

وبوقت سابق، أعلنت وزيرة الثقافة رشيدة داتي وقوع عملية سطو في متحف اللوفر. 

وكتبت داتي على حسابها في منصة "إكس": "وقعت عملية سطو هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر".

فيما أضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، مردفة أنها في الموقع مع موظفي المتحف والشرطة.

وأعلن المتحف على حسابه في "إكس" أنه سيغلق أبوابه اليوم الأحد "لأسباب استثنائية". 

يشار إلى أن اللوفر يعد أكثر المتاحف زيارة في العالم، حيث استقبل نحو 9 ملايين زائر عام 2024، 80% منهم أجانب.

