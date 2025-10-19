الأزهر: المجتمع بحاجة لأدوات ذكاء اصطناعي آمنة تراعي القيم الأخلاقية

قال الدكتور أيمن عبد المؤمن استشاري نظم المعلومات بمشيخة الأزهر الشريف، إنه مازالت هناك مخاوف وعدم ثقة في استخدام الذكاء الاصطناعي.

"نحو مباديء أخلاقية للذكاء الاصطناعي المسئول

وكشف عبد المؤمن، خلال جلسة "نحو مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي المسئول"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بـ جامعة القاهرة، ان الذكاء الاصطناعي بجميع ادواته كان يحرف آيات القرآن الكريم بنسب مختلفة، مؤكدا أن الأزهر الشريف لا يقبل أي تحريف في المحتوى الديني.

ولفت إلى أنه مازال هناك فجوة كبيرة في اتباع المعايير الدولية في تحريف المعلومات او التحيز او التزييف العميق.

وأشار عبد المؤمن إلى أن الذكاء الاصطناعي أمام امتحان القيم الاخلاقية فإما سيندثر كغيره من الأمور التي خسرت أمام القيم او سيستمر، لكنني اعتقد انه سيتكيف معها.

ونبه إلى ان المجتمع بحاجة إلى أدوات ذكاء اصطناعي آمنة تراعي القيم الأخلاقية.

فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي

وتتواصل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في يومه الثاني بجامعة القاهرة، بعقد 45جلسة متخصصة تغطي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. وتشمل قضايا مهمة أبرزها: المبادئ العالمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة وريادة الأعمال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومناقشة النسخة الثانية من سياسة الملكية الفكرية لجامعة القاهرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وفي التدريب لإعادة تأهيل المهارات وتطويرها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الفنون واللغويات والعلوم الإنسانية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مناهضة العنف ضد المرأة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتحديات القانونية والأخلاقية لاستخداماته، وإعادة تعريف جودة الرعاية الصحية بعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

كما تتناول الجلسات، مناقشات موسعة حول الذكاء الاصطناعي والمنظمات الثقافية، والتحديات والفرص التي تواجه انشاء البنية التحتية الملائمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والجوانب التجارية والبنكية والتأمينية المتعلقة به، وكيفية ربط المناهج الدراسية بسوق العمل، والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية التكنولوجية، ومستقبل التعليم العالي في ظل وجود الذكاء الاصطناعي من منظور القيادات الجامعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية. كما يشهد اليوم الثاني جلسة خاصة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ونادي جامعة القاهرة للتنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.