سقط بـ "50" فرش حشيش فى الهرم، حبس عاطل احترف تجارة المخدرات بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومبلغ مالى كبير من متحصلات الاتجار فى المخدرات، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، تفيد باحتراف عاطل الاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، وأضافت أن المتهم جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش، تمهيدا لتوزيعها على راغبي الحصول عليها من التجار والمتعاطين، فى نطاق دائرة قسم شرطة الهرم.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تم إعداد كمين للمتهم ونجحت الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض عليه، وعثر بحوزته على 50 فرش جشيش معدا للبيع، بالإضافة إلى 6 لفافات من مخدر الهيروين.. كما عثر بحوزته على مبلغ 2 مليون جنيه.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات الاتجار فى الحشيش والهيروين.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

