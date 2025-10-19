إحالة شخصين بتهمة استخدام تطبيق إلكتروني للترويج لأعمال منافية للآداب إلى المحاكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة شخصين لقيامهما باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية في الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، للمحاكمة.

حبس شخصين للترويج لممارسة أعمال منافية للآداب

وكانت معلومات وتحريات للإدارة العامة لحماية الآداب أكدت قيام المتهمين وهما من أصحاب المعلومات الجنائية، بنشر مقاطع فيديو وصور لهما عبر تطبيق على الهاتف، وهما يرتديان ملابس نسائية بطريقة خادشة للحياء، بهدف استقطاب راغبي ممارسة الفجور مقابل مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمَين بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وتم إحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.

