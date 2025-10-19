ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة من بدء التداولات

ارتفعت مؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من مستهل الأسبوع.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% عند مستوى 37785 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 46147 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% عند مستوى 17024 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.24% عند مستوى 4240 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 11654 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% عند مستوى 15515 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57% عند مستوى 3806 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، “آخر جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 46147 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 16967 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4201 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11654 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 15364 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة

