الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة من بدء التداولات

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من مستهل الأسبوع.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29%  عند مستوى 37785 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23%  عند مستوى 46147 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31%  عند مستوى 17024 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.24%  عند مستوى 4240 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76%  عند مستوى 11654 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96%  عند مستوى 15515 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57%  عند مستوى 3806 نقطة.

 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس، “آخر جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 46147 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 16967 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4201 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11654 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 15364 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX أس المال السوقي البورصة المصرية الصغيرة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة رأس المال مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي مؤشر إيجي إكس 100

مواد متعلقة

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

360.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

584.9 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

67.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

بداية حمراء لتعاملات البورصة اليوم

الثلاثاء السعيد، البورصة تربح 78 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

تقبيل موسيقار مصري يد محمد عبده يثير الاستياء، والنشطاء: ما فعله مهين (فيديو)

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية