تغريم سيدة 20 ألف جنيه لإزعاجها طليقها على واتساب بقنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الإبتدائية الثانية جنح، برئاسة المستشار حمدي صالح، وعضوية المستشارين مصطفى فواز ومحمود الخامس، وحضور محمد طارق وكيل النيابة، وأمانة سر جاد خلف النجار ومدحت يوسف الهواري، بتغريم سيدة مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج وسب طليقها عبر تطبيق واتساب.

تفاصيل الواقعة بقنا

بداية القضية ترجع إلى شهر فبراير من العام الماضي 2024، عندما قدم شخص يُدعى ك.م، شكوى ضد طليقته تُدعى د، يتهمها بإرسال بعض الرسائل تتضمن عبارات الازعاج وسب وقذف مما تسبب له في أضرار معنوية وأدبية جسيمة بسبب خلافات زوجية بينهما قديمة.

وبعد فحص الواقعة والتأكد من صحة الشكوى تم إحالتها إلى اقتصادية قنا الدائرة الثانية جنح والتي قضت بتغريم المتهمة مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة شتم طليقها عبر تطبيق واتس آب بسبب خلافات زوجية سابقة بينهما.

