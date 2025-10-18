حماس: المقاومة بالضفة لن تنكسر وإرادة شعبنا أقوى من كل أدوات القهر

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صادر عنها اليوم السبت: إن عملية طوباس تأكيد أن المقاومة في الضفة الغربية لن تنكسر أو تخمد.



حماس: عملية طوباس تأكيد أن المقاومة في الضفة الغربية لن تنكسر

وأضافت حركة حماس في بيانها أن إرادة شعبنا أقوى من كل أدوات القهر، ولن تنكسر أمام سياسات البطش والإرهاب ولشعبنا الحق المشروع للرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة.



وتابعت أنها تحيي أبطال المقاومة الذين يثبتون في الميدان رغم كل الصعاب وتؤكد أن استمرار هذه العمليات هو تعبير صادق عن غضب شعبنا ورفضه للاحتلال وندعو شعبنا إلى التمسك بوحدتهم وصمودهم، وإلى الالتفاف حول خيار المقاومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.