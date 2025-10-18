الأحد 19 أكتوبر 2025
تأجيل محاكمة 89 متهما في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان

محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 89 متهما، في القضية رقم 1290 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميا بخلية الهيكل الإداري، لجلسة 23 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.


وجاء في أمر الإحالة، ان المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.


ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الدائرة الأولى إرهاب جنايات التجمع الخامس الهيكل الإداري

