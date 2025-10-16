الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، محاكمة 222 متهما بخلية "الهيكل الإداري" بمدينة نصر

محكمة، فيتو
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الخميس، محاكمة 222 متهما في القضية رقم 16294 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بـ خلية الهيكل الإداري بمدينة نصر.

 

كانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة تأجيل القضية للاطلاع.

 

محاكمة المتهمين بخلية الهيكل الإداري بمدينة نصر

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2010 وحتى 6 أبريل من عام 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر تولوا قيادة بجماعة إرهابية.
والدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


ووجه للمتهمين من العشرين وحتى الخامس عشر بعد المائتين الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من السادس عشر بعد المائتين مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

 

ووجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم التاسع عشر بعد حيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية