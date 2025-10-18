المشدد 7 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات في الساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة ترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء في الساحل.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 3 أشخاص يقومون بالترويج للمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء.

وبفحص الفيديو والتحري عن الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم ،وتبين أنهم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية.

وخلال عملية الضبط، عثرت قوات الأمن بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش والتامول المخدر، وسلاح أبيض وفرد خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

