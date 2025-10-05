الأحد 05 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ردًا على الحشد الأمريكي، كيم جونج يتخذ إجراءات عسكرية استراتيجية

الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، فيتو

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله السبت إن بيونج يانج خصصت أصولا استراتيجية للرد على الحشد العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، وتعهد باتخاذ إجراءات عسكرية إضافية.

وأضافت الوكالة أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال معرض عسكري أقيم قبل أيام من حلول الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.

وقال كيم: "بالتناسب المباشر مع الحشد العسكري الأمريكي في كوريا (الجنوبية)، ازداد اهتمامنا الاستراتيجي بالمنطقة وبناء عليه خصصنا أصولا خاصة لأهداف رئيسية ذات أهمية".

وأضاف "أعتقد أن أعدائنا ينبغي أن يقلقوا بشأن الاتجاه الذي تتطور فيه بيئتهم الأمنية".

وأشار كيم كذلك إلى أن كوريا الشمالية "ستطور بلا شك إجراءات عسكرية إضافية" من أجل الاستعداد للرد على الحشد العسكري للقوات الأمريكية، دون أن يُقدّم أي تفاصيل إضافية حول ماهية تلك الإجراءات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت توثق فيه كوريا الشمالية علاقاتها العسكرية مع روسيا، إذ إنها، بحسب مسؤولين كوريين جنوبيين، تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه بأوكرانيا عبر إرسال قوات ومدفعية.

وقام كيم أيضا بتعزيز علاقاته وتحالفه مع الصين، حيث سافر مؤخرا إلى العاصمة بكين لحضور عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينج وبوتين.

