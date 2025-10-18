السبت 18 أكتوبر 2025
مستشفيات الشرطة ترعى بطولة أفريقيا للهوكي

استمرارا لدورها الرائد في مجال الطب الرياضي مستشفيات هيئة الشرطة  الراعي الطبي الرسمي لبطولة الأمم الأفريقية للهوكي رقم 12 رجال ورقم 9 سيدات المؤهلة لكأس العالم هولندا وبلجيكا ٢٠٢٦.

وتولت مستشفيات الشرطه الرعاية الطبية الكاملة للبطولة بمدينة الإسماعيلية لعلاج اللاعبين والمصابين داخل وخارج الملعب. 

وقامت ايضا بإجراء قسطرة قلبية عاجلة بمستشفى الشرطة التخصصي لأحد المحاضرين بالاتحاد الدولي للهوكي وسط حرفية عالية ومهنية عالية في الرعاية الطبية المتميزة.

وقد توجه رئيس الاتحاد المصري للهوكي بخالص الشكر والتقدير لمستشفيات هيئة الشرطة على رعايتها الطبية المتميزة والفائقة وعلى مهنيتها العالية طوال البطولة، حيث أقيمت البطولة في الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر.

