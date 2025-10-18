وزير الكهرباء يتابع برامج التدريب وإعادة الهيكلة وتطوير منظومة الكهرباء

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء القطاعات ومديري ومسئولي التدريب فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة، للوقوف على أهداف ومضامين البرامج التدريبية ومستهدفاتها، ومدى توافقها مع خطة إعادة الهيكلة والتطوير الذى يجرى تنفيذها فى جميع الشركات.

خطة إعادة الهيكلة والتطوير بشركات الكهرباء

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطة العمل والبرامج التدريبية، واعادة التأهيل وبناء القدرات، ومراجعة تنفيذ برامج تنمية المهارات وتحسين بيئة العمل ورفع مؤشرات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية.

واستعرض عصمت خلال الاجتماع البرامج التدريبية العامة والمتخصصة، ومراكز التدريب على مستوى الشركات والشركة القابضة، وبروتوكولات التعاون مع جهات التدريب الخارجية والمؤسسات العلمية والبحثية ومدى الاستفادة من هذه البرامج ومتابعة المتدربين وتأثيرهم فى تطوير الأداء، وكذلك التنسيق والتعاون بين الشركات لتبادل الخبرات وتعظيم العوائد من مراكز التدريب المتاحة على مستوى القطاع والذى يبلغ عددها 20 مركزا تدريبيا متنوعا يغطي كافة المجالات والتخصصات.

وناقش الدكتور عصمت خلال الاجتماع، عمل لجنة تنسيق فى مجال التدريب بين شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء منصة موحدة للتدريب والتكامل، وعمل برامج لقياس مستوى المتدربين ومتابعتهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي، والتعاون مع الشركاء من الشركات العالمية فى تنفيذ برامج تدريبية داخل الشركات، واستهداف شباب المهندسين والفنيين ببرامج تدريبية خاصة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى التدريب على التقنيات الجديدة واعتماد الشبكة القومية للكهرباء على الطاقات المتجددة.

مجال التدريب بين شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء

وتطرق الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع إلى مناقشة كيفية الدمج بين التدريب النظرى والعملى وجلسات التوجيه والإرشاد لتغيير السلوك وتنمية الاستعداد القيادى لدى المتدربين ومواكبة المفاهيم الإدارية وبناء القدرات وتطوير الإمكانات وتحسين المهارات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، بالإضافة إلى الدورات الخاصة بمهارات التحفيز، وتحليل الشخصية، وبناء فريق عمل، وإدارة الوقت، وتحليل العمليات والأسباب وإدارة المشروعات، والقوائم المالية والتمويل والقروض والتخطيط الاستراتيجى وإدارة التغيير، والتحول الرقمي، فى إطار حرص القطاع على إعداد كوادر شابة قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكل جوانبها بكفاءة عالية، وأهمية صياغة برامج متخصصة للقطاعات المختلفة ضمن خطوات تنفيذ خطة العمل الحالية لإعادة الهيكلة والتطوير، والاستمرار فى تقديم برامج تدريبية فنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات وورش عمل لرفع وتحسين القدرات والمهارات الفنية ومواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية لرفع كفاءة الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين وتأهيل كوادر جديدة.

أكد أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة، مضيفا أن عملية التدريب المتواصل والمستمر أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي جميع الاحتياجات، موضحا أن القطاع يمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة، والبرامج التدريبية العامة والمتخصصة والمتكاملة النابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التكنولوجية التي تشهدها الشركات، بما يسهم في تطوير الأداء ونتائج الأعمال وينعكس إيجابًا بتحقيق التشغيل الاقتصادي.

