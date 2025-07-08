"أمبري" ترصد أضرارًا بميناء يمني جراء الضربات الإسرائيلية

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الثلاثاء، إنها رصدت عبر صور أقمار صناعية أضرارًا لحقت بالأرصفة الخرسانية في أحد المواني اليمنية، وذلك في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية.

وأضافت الشركة أن ناقلتي بضائع ترفعان علم باربادوس يحتمل أنهما تعرضتا لأضرار نتيجة لانفجار نجم عن تلك الضربات، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الأضرار أو موقع الميناء المستهدف.

وشنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الإثنين، غارات على ميناءي الحديدة ورأس عيسى غربي باليمن، مستهدفة معاقل تابعة لجماعة الحوثي.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، فجر الاثنين، إن "الجيش هاجم أهدافًا تابعة لنظام الحوثي في مواني الحديدة ورأس عيسى والصليف إلى جانب محطة الكهرباء في رأس كتنيب".



وأضاف: "أغارت عشرات الطائرات الحربية بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية على بنى تحتية تابعة لنظام الحوثي ودمرتها"، لافتًا إلى أنه "من بين البنى التحتية التي تم استهدافها مواني الحديدة ورأس عيسى والصليف".

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