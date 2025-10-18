السبت 18 أكتوبر 2025
موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 7

أحمد فهمي، فيتو
حقق مسلسل ابن النادي تفاعلًا جماهيريًا واسعًا منذ انطلاقه، بفضل أحداثه المتصاعدة وأداء أبطاله المتميز، ليحجز مكانه بين أنجح الأعمال التي تعرض حاليًا على منصة شاهد. 

موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 7

ومع تصاعد وتيرة الأحداث، تستعد المنصة لعرض مسلسل ابن النادي الحلقة 7 يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر في تمام الساعة 11:59 مساء، في ظل انتظار كبير من المشاهدين لما ستكشفه الأحداث القادمة من مفاجآت وتطورات جديدة في مسار  الشخصيات.

أبطال مسلسل ابن النادي

يشارك في بطولة مسلسل ابن النادي مجموعة من النجوم، حيث يتصدر العمل الفنان أحمد فهمي في دور لاعب كرة قدم ضمن فريق نادي "الشعلة"، ويشاركه البطولة كل من: حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، بالإضافة إلى النجمة سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.  

عدد حلقات مسلسل ابن النادي 

ومسلسل ابن النادي ينتمي لعالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط بما يسمح للجمهور بمتابعة أحداث مكثفة. 

قصة مسلسل ابن النادي

وتدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يقدم قصة شاب بسيط يعيش حياة هادئة، قبل أن تنقلب أوضاعه رأسًا على عقب بعد أن يرث بشكل غير متوقع إدارة نادٍ رياضي شعبي إثر وفاة أحد أقاربه.   

ذلك الميراث يضعه في مواجهة مسؤولية جسيمة لم يكن مستعدًا لها، ليصبح المسؤول الأول عن النادي وما يترتب على ذلك من تحديات يومية ومواقف معقدة تمزج بين الكوميديا والدراما، ومن خلال هذه الأحداث، يسلط العمل الضوء على ما يواجهه الشباب من صعوبات عند خوض تجارب جديدة، وكيفية تعاملهم مع الضغوط والمسؤوليات.  

