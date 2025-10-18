السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية

ياسر جلال
ياسر جلال

شهدت الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بدءا من النائب محمد أبو العلا، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

أداء اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ

كما أدى اليمين الدستورية النائبين أحمد خالد، ومحمد طارق نصير، معاوني رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

1000161896
1000161896
1000161893
1000161893
1000161890
1000161890
1000161989
1000161989
1000161950
1000161950
1000161932
1000161932
1000161899
1000161899
1000161965
1000161965
1000161911
1000161911
1000161917
1000161917
1000161929
1000161929
1000161986
1000161986
1000161968
1000161968
1000161881
1000161881
1000161807
1000161807
1000161810
1000161810
1000161834
1000161834
1000161826
1000161826
1000161839
1000161839

تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد

جاء ذلك بعد تلاوة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الفصل التشريعي الثاني.

1000161762
1000161762
1000161765
1000161765
1000161768
1000161768

فيما بدأ باقي أعضاء مجلس الشيوخ، بأداء اليمين الدستورية حسب السن، ويبدأ بالأكبر سنا فالأصغر.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ 

وجاء نص اليمين الدستورية كالتالي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

1000161791
1000161791
1000161775
1000161775
1000161822
1000161822
1000161796
1000161796
1000161809
1000161809
1000161818
1000161818
1000161841
1000161841

تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

أداء اليمين الدستورية في بداية جلسة الشيوخ

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

1000162249
1000162249
1000162092
1000162092
1000162014
1000162014
1000162068
1000162068
1000162023
1000162023
1000162026
1000162026
1000162170
1000162170
1000162182
1000162182
1000162230
1000162230
1000162116
1000162116
1000161932
1000161932

وتنص المادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

كما تنص المادة 15 على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

موعد مباشرة رئيس مجلس الشيوخ اختصاصاته

فيما تنص المادة 16 من لائحة مجلس الشيوخ على: يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اداء اليمين الدستورية الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ الجلسة الافتتاحية اليمين الدستورية دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد قرار رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

مصادر: مستقبل وطن يرشح عصام فريد لرئاسة الشيوخ

انطلاق الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثانى لمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

وعود!

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

تفسير حلم ضرب العقرب في المنام وعلاقته بالقضاء على المشاكل والعقبات

المزيد
الجريدة الرسمية