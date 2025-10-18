السبت 18 أكتوبر 2025
خارج الحدود

إسرائيل تبدأ إجراءات تحديد هوية جثة رهينة جديدة بعد تسلمها من حماس

حماس، فيتو
أعلنت إسرائيل أنها استعادت جثة رهينة جديدة، سلمتها حركة "حماس" إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، في وقت سابق مساء الجمعة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانًا جاء فيه أن "إسرائيل تسلمت عبر الصليب الأحمر نعش رهينة متوفى تم تسليمه لقوات الجيش والشاباك في قطاع غزة.

وأفاد البيان بأنه "بعد ذلك، ستنقل الجثة إلى إسرائيل حيث ستحول إلى "المعهد الوطني للطب الشرعي" للتعرف على هويتها، بحسب البيان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه تسلم من فريق الصليب الأحمر جثة أحد الرهائن، موضحًا أنه الآن في طريقه إلى مركز الطب الشرعي للتعرف على هويته.

