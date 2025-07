إصابة شاروخان تتسبب في توقف تصوير فيلم "King"

تعرض نجم بوليوود الشهير شاروخان لإصابة في الظهر، أثناء تصوير فيلمه الجديد "King"، مما أدى إلى توقف الإنتاج وانتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج، ومن ثم إلى المملكة المتحدة حيث يتعافى حاليًا بصحبة عائلته.

جاءت الأنباء عن إصابة الممثل، الذي كان آخر ظهور له في فيلم "Dunki" للمخرج راجكومار هيراني، من مومباي.

وبحسب تقارير صحيفة "إنديا توداي"، فإن الإصابة طفيفة ويتعافى الممثل بشكل جيد. ومع ذلك، توقف تصوير فيلم الإثارة والأكشن حاليًا، ومن المقرر استئنافه في سبتمبر القادم. كما تم تأجيل رحلة شاروخان المقررة إلى سريلانكا بسبب هذه الإصابة.

تاريخ حافل بالإصابات

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها شاروخان لإصابة في الظهر. ففي عام 2002، أصيب الممثل بظهره أثناء تصوير فيلم "Shakti" للمخرج بوني كابور. حينها، خضع لعملية جراحية في مستشفى بالمملكة المتحدة بعد تشخيص حالته بانفتاق غضروفي. وقد اختار في النهاية استئصال غضروف عنقي أمامي وجراحة دمج، حيث أُدخل غضروف في عموده الفقري. بعد فترة وجيزة من هذه الجراحة، صور شاروخان فيلم "Swades" للمخرج أشوتوش جواري

وذكرت زميلته في التمثيل دايا شانكار بانداي لبرنامج "Friday Talkies" حادثة من موقع التصوير حيث أسقطه من دراجته، وقالت: "كان هذا هو نفس الوقت الذي عانى فيه شاروخان من آلام شديدة في الظهر. لدرجة أنه خضع لجلسة علاج طبيعي في موقع التصوير."

كما سبق للممثل أن تعرض لإصابات خطيرة أخرى خلال مسيرته المهنية. ففي أثناء تصوير فيلم "Darr" للمخرج ياش تشوبرا، كُسرت أضلاعه الثلاثة وركبته اليسرى. وتفاقمت إصابة الركبة أثناء تصوير فيلم "Ra.One" عام 2011، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية لتخفيف الألم.

وفي عام 2007، أصيب في كتفه الأيسر أثناء تصوير مشهد أكشن في فيلم "Dulha Mil Gaya"، وتعرض الكتف نفسه لإصابة أخرى أثناء تصوير فيلم "My Name Is Khan" للمخرج كاران جوهر عام 2008. وفي عام 2013، أصيب في كتفه بشدة مرة أخرى، مما استلزم خضوعه لعملية جراحية تلقاها في لندن.

تفاصيل حول فيلم "King"

يعد فيلم "King"، من إخراج سيدهارث أناند، من الأعمال المنتظرة، حيث سيضم مشاركة ابنة شاروخان، سوهانا خان. ويمثل هذا الفيلم أول ظهور لسوهانا على الشاشة الكبيرة بعد فيلمها الأول "The Archies" على نتفليكس. وإلى جانب شاروخان وسوهانا، يشارك في الفيلم أيضًا الممثلون ديبيكا بادوكوني، وأبيشيك باتشان، وجايديب أهلاوات، وأنيل كابور، وأبهي فيرما في أدوار رئيسية.

