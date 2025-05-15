شاروخان يبدأ تصوير فيلمه الجديد “King” مع أنيل كابور وجاكي شروف

أعلن فريق انتاج فيلم “King” لشاروخان عن بدء التصوير العمل هذا الشهر بين الهند وأوروبا، حيث من المقرر عرضه في النصف الأول من عام 2026.

كما أكد فريق العمل انضمام كلًا من الممثلين جاكي شروف وأنيل كابور ليعود الثلاثي من نجوم الهند العملاقة مرة أخري بعد مشاركتهما معًا في عام 1995 في فيلم الأكشن "تريمورتي" للمخرج سوبهاش غاي، والذي حقق الفيلم نجاحًا قياسيًا في عرضه.

وتحدث سيدهارث أناند كاتب العمل لوسائل الإعلام عن اختيار جاكي شروف لفيلم King، فقال: يعد دور جاكي شروف اساسي بالعمل، وربما هذا هو السبب الذي جعله لم يضيع وقتًا للموافقة والانضمام إلى الفيلم، فهو متحمس للغاية لخوض هذه الرحلة المليئة بالإثارة مع شاروخان وفريق العمل".

وفي حديثه عن طاقم الممثلين الضخم في فيلم King، أضاف: "يتمتع King بواحد من أكبر فرق العمل في الأفلام الروائية الطويلة في العصر الحديث، حيث تم اختيار كل شخصية بإتقان، مع ممثلين مؤهلين تمامًا. بالإضافة إلى هذا الطاقم، سيضم King أيضًا بعض الممثلين الآخرين لأداء أدوار صغيرة نسبيًا ولكنها مهمة في الفيلم".

طاقم عمل فيلم "كينغ فول ستار"

يتضمن فيلم “ملك” تسعة نجوم بارزين، وهم: شاروخان، وأبيشيك باتشان، وأرشد وارسي، وديبيكا بادوكوني، وسوهانا خان، وأبهاي فيرما، وجايديب أهلاوات، وأنيل كابو، وجاكي شروف.

بينما يلعب شاروخان الدور الرئيسي، من المقرر أن تؤدي سوهانا خان دور تلميذته، وأبيشيك باتشان دور الشرير الرئيسي، بينما يلعب أنيل كابور دور مرشد شاروخان/المساعد له. من المتوقع أيضًا أن يؤدي جاكي شروف وجايديب أهلاوات أدوارًا سلبية في الفيلم، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير فيلم King في 20 مايو.

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