شاروخان يتصدر التريند بعد إهانته في حفل Met Gala

تصدر نجم بوليود شاروخان قائمة التريند حول العالم بعد حضوره كأول فنان هندي على سجادة ميت جالا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 6 مايو الجاري، وذلك بسبب الإهانة التي تعرض لها الفنان الأشهر في آسيا أثناء مقابلته مع أحد وسائل الإعلام الأمريكية بالحفل.

فبعد أن أصبح الفنان الهندي حديث العالم بسبب إطلالته البسيطة وعدم إتباعه لموضة الحفل هذا العام ـ “راقٍ: تصميم الأزياء السوداء” ـ بتصميم لسابياساتشي والذي وصفه بـ “النمر البنغالي”، كما أن وسائل الإعلام حول العالم ومحللي الموضة أرجعوا ذلك إلى كونه “شاروخان” يكفي، فهو لا يحتاج إلى ملابس غريبة للظهور والتألق.

واستمر اسم شاروخان في تصدر قائمة الأكثر بحثًا بعد أن قامت مذيعاتي مجلة “Vouge” الأمريكية بلقاء مع نجم الهند، حيث أكد المتابعون أنه بدى عليهن الجهل الواضح بشخصية شاروخان ومدى شهرته الواسعة ليس فقط في آسيا وإنما بالعالم كله، وكان الدليل على ذلك سؤاله إذا كان يشعر أنه يصنع “التاريخ” بوقوفه على سجادة ميت جالا، وبرغم رد شاروخان المتواضع، مؤكدًا أن سبب حضوره الوحيد هو دعوة مصمم الأزياء سابياساتشي ولأن أولاده يعتقدون أن هذا الحفل “رائع” لا أكثر. فهو ليس من محبي الوقوف على السجادة الحمراء، إلا أن المذيعة ظلت تطرح نفس السؤال بأشكال مختلفة مما آثار غضب المشاهدين في البث المباشر للحفل.

شاروخان بميت جالا، فيتو

كما قاطع مصمم الأزياء سابياساتشي حديثهم ليخبر المذيعات عن مكانة شاروخان الفنية، مؤكدًا أنهم لم يستطيعوا الخروج من الفندق الخاص بهم بسهولة آثر تجمهر المعجبين للقاء النجم الآسيوي لأول مرة، مضيفًا: “أنه لشرف عظيم لأي سجادة حمراء أو حدث عالمي أن يسير عليها الأسطورة الهندية شاروخان”.

وبالإضافة للموقف المحرج مع المذيعتين، فلم يتعرف معظم مصوري الحفل على النجم العالمي وكان التعامل معه “ببرود” كبير، كما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أرجعه البعض للغطرسة الأمريكية، وكونهم يعيشون في فقاعة لا يعلمون شيء عن العالم خارجها.

سابياساتشي يتحدث عن تفاصيل تصميم ملابس شاروخان

وأوضح المصمم عن سر إلهامه لزي شاروخان بالميت جالا، فقال: "شاروخان واحد من أعظم النجوم في العالم، فهو بطل سينمائي، بأدائه المذهل، وجاذبيته كنجم، صنعت له قاعدة جماهيرية عالمية أسطورية، وكان تفسيري لذلك من خلال عملي هو "الرجل الأسود الأنيق" في محاولة لإظهار قيمته الفنية على المسرح العالمي، فيرتدي شاروخان زيا رجاليا كلاسيكيا بلمسة عصرية".

حفل الميت جالا

احتفى حفل Met Gala لهذا العام بموضوع "راقٍ: تصميم الأزياء السوداء"، المستوحى من كتاب مونيكا إل. ميلر الصادر عام ٢٠٠٩ بعنوان "عبيد الموضة: الأناقة السوداء وتنسيق هوية الشتات الأسود".

عندما تحدثت ميلر مع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) عن الكتاب عام 2012، قالت إن جذور الأناقة السوداء تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، عندما كان مالكو العبيد الأثرياء يُلبسون العبيد ملابس فاخرة لإظهار ثروتهم. وقالت ميلر أنه بينما كانت تلك لحظة "ارتدى فيها السود ملابسهم كأغراض"، إلا أنها كانت أيضًا اللحظة التي "قلب فيها السود، وخاصة الرجال، موازين الأمور على هذا النمط من الإذلال".

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