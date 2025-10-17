10 ملايين حصيلة مزاد المهمل بجمركي سفاجا والإسكندرية

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الإدارتين العامتين للمهمل والبيوع بجمركي سفاجا والإسكندرية، جلسة مزاد علني يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، أسفرت عن تحقيق حصيلة بيعية بلغت 10 ملايين و106 آلاف و600 جنيه.

حصيلة مزاد المهمل بجمركي سفاجا والإسكندرية

وتضمنت حصيلة الجلسة بيع لوطين من السيارات بقيمة 858 ألف جنيه، و9 لوطات من البضائع المختلفة بقيمة 9 ملايين و248 ألفًا و600 جنيه، ليبلغ إجمالي عدد اللوطات المباعة 11 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالًا لسلسلة النجاحات التي تحققها مصلحة الجمارك في ملف التخلص من المهمل والرواكد، ورفع كفاءة التداول داخل الموانئ المصرية لتتحول إلى بوابات عبور نشطة للبضائع وليست ساحات تخزين، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من وحدة متابعة المهمل بمكتب رئيس المصلحة، وبالتنسيق مع الإدارات العامة للمهمل في مختلف المنافذ الجمركية.

ونظم قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021، إجراءات بيع بضائع المهمل التي آلت ملكيتها إلى مصلحة الجمارك نتيجة مصادرة أو تصالح أو تنازل، حيث يتم بيعها بعد انقضاء المدد القانونية المحددة، كما يتم التصرف الفوري في البضائع القابلة للتلف أو النقصان حفاظًا على قيمتها.

وتقوم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتحديد الأسعار الأساسية للبيع وفقًا للأسعار السائدة في السوق المحلي، مع مراعاة القواعد المنظمة والقرارات الوزارية ذات الصلة، ومنها القرارات رقم 760 لسنة 2018 و312 لسنة 2019، والكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2019 بشأن سداد المستحقات الحكومية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

كما تُطرح كراسة شروط المزاد للراغبين في دخول جلسات البيع مقابل 400 جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مع سداد 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت يُسترد في حالة عدم رسو أي لوط على المشترك.

وتقدمت مصلحة الجمارك المصرية بخالص الشكر والتقدير للعاملين بالإدارات العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا والإسكندرية، ومسؤولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على جهودهم المتميزة وتعاونهم المثمر في إنجاح المزاد وتحقيق هذه الحصيلة المتميزة، بما يدعم الموازنة العامة للدولة ويعزز كفاءة منظومة العمل الجمركي.

جاء ذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة التصرف في البضائع والمهمل بالموانئ المصرية، وتوجيهات الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والأستاذ أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة تعظيم موارد الدولة والتيسير على المتعاملين مع الجمارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.