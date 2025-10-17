الجمعة 17 أكتوبر 2025
بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

بشرى، فيتو
حرصت نخبة من النجمات على التواجد المبكر على السجادة الحمراء خلال عرض فيلم "عيد ميلاد سعيد"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث خطفن الأنظار بإطلالاتهن اللافتة وحضورهن المميز.

فالتقطت النجمة بشرى فيديوهات قصيرة على السجادة الحمراء لعرض الفيلم، كما حرصت عبير صبري والفت عمر على التقاط الصور التذكارية قبل الدخول لقاعة عرض “عيد ميلاد سعيد”.

فيلم عيد ميلاد سعيد

يعرض مهرجان الجونة السينمائي فيلم “عيد ميلاد سعيد” للمخرجة سارة جوهر.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها جوهر.

 

كما وقع اختيار الفيلم من اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين ليمثل مصر رسميًّا في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية).

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس.

 

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم “عيد ميلاد سعيد” قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي فيلم عيد ميلاد سعيد بشري عبير صبري الفت عمر

