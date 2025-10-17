محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق التعريفة الجديدة خلال جولة تفقدية بمجمع المواقف (صور)

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، مجمع المواقف العمومي وموقف القاهرة بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب، والتأكد من التزام السائقين بوضع ملصقات الأجرة الجديدة في أماكن واضحة على الزجاجين الأمامي والخلفي للسيارات، كما استمع إلى آراء المواطنين حول مستوى الالتزام بالتعريفة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي محاولة لاستغلال المواطنين أو تحصيل مبالغ زائدة عن المقررة، موجهًا باتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف، والمقدم أحمد بسيوني رئيس مباحث التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يتابع على مدار الساعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة في جميع المواقف، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا ميدانية مفاجئة تمر دوريًا للتأكد من الانضباط الكامل، ومحاسبة أي مخالف يتلاعب بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو استغلال.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ مدير مشروع المواقف بمراجعة وضع بنرات ولافتات إرشادية داخل جميع المواقف مدون عليها التعريفة الجديدة، مع عدم السماح بخروج أي سيارة من الموقف دون ملصق التعريفة الرسمي، مؤكدًا ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء المراكز والمدن ومسؤولي المرور والمواقف، والتفاعل المباشر مع المواطنين لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان الالتزام الكامل.

ناشد محافظ كفرالشيخ المواطنين عدم دفع أي مبالغ تزيد عن التعريفة الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات، والخط الساخن لإدارة المرور (136) أو الرقم الأرضي (0473232297)، مؤكدًا أن جميع الخطوط تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات الفورية لحماية حقوق المواطنين.

