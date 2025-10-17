تداول 19 ألف طن و995 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة (14) سفينة وتم تداول (19000) طن بضائع و(995) شاحنة و(189) سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(472) شاحنة و(140) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (13000) طن بضائع و(523) شاحنة و(49) سيارة.

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة ALCudia Expess بينما تغادر السفينتين Pelagos Express والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي Pelagos Express، Poseidon Express والقاهرة وغادرت السفينتين ALCudia Expess والقاهرة. شهد ميناء نويبع تداول (3900) طن بضائع و(325) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيوعقبة.

سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1940 راكبا بموانيها بتاريخ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

