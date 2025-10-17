على رأسها تشكيل مكتب فني، استعدادات حزب العدل لـ "النواب والشيوخ"

عقد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الهيئة البرلمانية الجديدة للحزب بمجلس الشيوخ، لمناقشة خطة عمل الحزب خلال الفصل التشريعي الجديد، واستعراض أولويات الأجندة التشريعية التي يستعد الحزب لطرحها.

البرنامج الانتخابي لحزب العدل

استعرض الاجتماع أبرز مشروعات القوانين والمقترحات التي سبق أن تضمنها البرنامج الانتخابي للحزب، إلى جانب بحث دور نواب العدل داخل المجلس واللجان النوعية، وآليات التنسيق بين الهيئة البرلمانية والأمانة العامة.

وخلال اللقاء، وجه النائب عبدالمنعم إمام بتكليف المكتب السياسي والأمانة العامة ببدء تشكيل مكتب فني معاون للهيئة البرلمانية من شباب الحزب وباحثيه، على أن يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل مكثف لدعم العمل البرلماني وتطوير الأداء والمشاركات النوعية داخل مجلس الشيوخ.

كما أعلن رئيس الحزب عن إنشاء وحدة جديدة داخل المكتب السياسي متخصصة في تحليل الأثر التشريعي والقانوني لمشروعات القوانين، بما يعزز الدور التشريعي والرقابي للحزب داخل غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ).

استعداد حزب العدل لانتخابات النواب

وتناول الاجتماع كذلك الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب، وما وصلت إليه الحملة الانتخابية للحزب من ترتيبات ميدانية وتنظيمية لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية وضمن القائمة الوطنية، فضلًا عن خطة أمانات المحافظات لتنظيم المؤتمرات الجماهيرية المخصصة للتواصل مع المواطنين.

وشارك في الاجتماع من أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب العدل النواب إسماعيل الشرقاوي، أشرف عبد الغني، نيفين فارس، أحمد سيد أحمد، ومحمد جامع، كما حضر الدكتور عبد الغني الحايس مساعد رئيس الحزب وعضو المكتب السياسي، والنائب نبيل عسكر عضو مجلس النواب، وحسام حسن الخشت أمين التنظيم المركزي، والدكتورة فاطمة عادل الأمين المساعد المركزي للمرأة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.