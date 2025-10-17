حملات مكبرة علي محطات الوقود ومواقف السيارات بالإسكندرية

تفقدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب الإسكندرية الالتزام بالتعريفة الجديدة، ووضع الملصقات بقيمة التعريفة علي زجاج السيارة، بالإضافة إلي التاكد من تعليق لوحات ارشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوي في حال مخالفة أي سائق للتعريفة الجديدة.

تنفيذًا لتكليفات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية بالمتابعة والرقابة علي مدار الساعة علي المواقف، ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، ومنع استغلال المواطنين

كما تم المرور علي كافة محطات الوقود بنطاق الحي بمنطقتيه كرموز ومينا البصل كما تم المرور علي مواقف السيارات بالورديان والمتراس وكرموز للتأكد من الإعلان عن الأسعار.

ومن جانبها شددت رئيس الحي على تكثيف الرقابة على المواقف ومحطات الوقود، والاطمئنان علي التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، وعدم خروج أي سيارة من الموقف بدون ملصق بالتعريفة الجديدة، وخط السير منعا لاستغلال المواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.