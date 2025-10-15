رسميا، 9 منتخبات إفريقية تحجز مقاعدها في كأس العالم 2026

تحددت بشكل رسمي المنتخبات الإفريقية التسعة التي تأهلت بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المنتخبات الإفريقية المتأهلة لكأس العالم 2026

والمنتخبات الإفريقية التسعة المتأهلة هي “مصر، الجزائر، المغرب، تونس، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، غانا، السنغال، كوت ديفوار”.



فوز جنوب إفريقيا على رواندا والتأهل لكأس العالم

تأهل منتخب جنوب إفريقيا رسميًّا لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على منتخب رواندا بثلاثة أهداف نظيفة في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

سجل أهداف جنوب أفريقيا كل من تالانت مباتا (5) وأوسوين أبوليس (26) وإيفيدينس ماكجوبا (72)

وحسم منتخب البافانا الصعود بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منتخب نيجيريا.

