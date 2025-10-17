الرئاسة في أسبوع.. السيسي يستقبل رؤساء شركات أباتشي وإكسون موبيل والصين الوطنية للهندسة الكيميائية.. يشدد على أهمية مشروعات استكشاف الغاز الطبيعي وتذليل العقبات وجذب المزيد من الاستثمارات

شهد الأسبوع الرئاسي استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، “جون أرديل”، نائب رئيس شركة “إكسون موبيل” العالمية لشئون الاستكشاف، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إكسون موبيل مصر”.

شركة “إكسون موبيل”

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن شركة “إكسون موبيل” تُعد شريكًا استراتيجيًّا لمصر في قطاع الطاقة، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة في دعم قطاع البترول والغاز داخل السوق المصرية، وحرصها المستمر على التفاعل والمشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات التي يطلقها قطاع البترول، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

منطقة البحر المتوسط

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال اللقاء تطورات العمل في عدد من مناطق الامتياز التابعة للشركة، لاسيما في منطقة البحر المتوسط، كما استعرض الرئيس آفاق التعاون المستقبلي بين الحكومة المصرية والشركة العالمية، في ضوء ما تشهده مصر من تطور متسارع في مجال الطاقة.

تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

وأوضح المتحدث الرسمي أن “جون أرديل” قدم عرضًا مفصلًا حول سير العمل في منطقتي الامتياز التابعتين للشركة في البحر المتوسط، وهما منطقتا “كايرو” و”مصري”، مشيرًا إلى استخدام أحدث التقنيات في أعمال الحفر، وتكثيف الجهود الاستكشافية عقب الانتهاء من المسح السيزمي، وذلك في إطار السعي لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

قطاع البترول والغاز

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن “إكسون موبيل” تُعد من أبرز الشركاء الدوليين لمصر في قطاع البترول والغاز، لما تمتلكه من خبرات متقدمة وإمكانات تقنية رائدة.

مشروعات استكشاف الغاز الطبيعي

وفي ختام اللقاء، شدد الرئيس على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي، وحرصها على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لدفع عجلة هذه المشروعات، معربًا عن تطلع مصر إلى قيام شركة “إكسون موبيل” بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية، مع توظيف أحدث التقنيات في أعمال الحفر، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة الوطني.

السيسي يستقبل جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الرئاسي، جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء جريج ماكدانيل نائب الرئيس الأول للأصول الدولية بشركة أباتشي، والمدير العام لشركة أباتشي في مصر.

السيسي يشيد بما حققته شركة أباتشي من نجاحات في مصر

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بما حققته شركة أباتشي من نجاحات في مصر على مدار العقود الماضية، مُثمنًا التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة أباتشي، ومشيدًا بخطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

قطاع البترول والغاز المصري

وأكد الرئيس أن شركة أباتشي تُعد إحدى أهم الشركاء في قطاع البترول والغاز المصري، كونها أكبر مُستثمر أمريكي في مصر، مُشددًا على أن مبادرات الشركة في مصر ساهمت في إعطاء رسالة إيجابية عن قوة التعاون المصري الأمريكي، والتشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة.

أنشطة شركة "أباتشي" في مصر

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض ومتابعة أنشطة شركة "أباتشي" في مصر، وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها، استمرارًا للتعاون المُثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، حيث أعرب رئيس شركة أباتشي، في هذا الصدد، عن اعتزازه بلقاء الرئيس مُجددًا، مُشيرًا إلى أهمية العلاقة التي تربط بين مصر والشركة في إطار برامج الشركة على المستوى الدولي.

زيادة معدلات الإنتاج

وأكد "كريستمان" تطلع شركة أباتشي لتعزيز جهود زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة.

أنشطة الاستكشاف والتنمية في مصر

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال اللقاء أيضًا ما يتعلق بالموقف الخاص للبرنامج الاستكشافي للمناطق الجديدة التي تم إسنادها للشركة بالصحراء الغربية، مُؤكدًا على استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركة أباتشي، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مُعربًا عن تطلعه لقيام الشركة بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية في مصر.

السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا خلال الأسبوع، مو دينغيه رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء وو شيانغونغ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة (CNCEC)، وقوه جويه رئيس مجلس إدارة شركة (TCC).

العلاقات المصرية الصينية

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد في بداية اللقاء بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، مؤكدًا على حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إنتاج الصودا آش

وفي ذات السياق، أعرب الرئيس عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة CNCEC، مؤكدًا على أن الدولة المصرية ستعمل على تذليل إجراءات تنفيذ مشروع الشركة في مصر والخاص بإنتاج الصودا آش.

توسيع استثمارات الشركة في مصر

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن رئيس مجموعة CNCEC الصينية قام باستعراض الخبرات التي تحظى بها الشركة في مجال البتروكيماويات، مؤكدًا تطلع شركته للتعاون مع الحكومة المصرية لتوسيع استثمارات الشركة في مصر، وهو ما ثمنه الرئيس، مُشددًا على أن الدولة توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مشروع كربونات الصوديوم (الصودا آش)

وأكد الرئيس أن مشروع كربونات الصوديوم (الصودا آش) يُعد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، مؤكدًا ثقته في قدرة شركة TCC على تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

