اقتصاد

المشاط ووزير الاقتصاد اللبناني يبحثان تحضيرات اللجنة المشتركة المقررة في نوفمبر

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط ووزير الاقتصاد اللبناني

 عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث تناول الجانبان العلاقات المشتركة بين مصر والصندوق، وسبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية والاستثمار، خاصة في ظل الدور المتنامي لأوبك في دعم جهود الدول الأعضاء والشريكة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأشادت الوزيرة بالدور الحيوي الذي يقوم به أوبك، في دعم مسارات التنمية في مصر، خاصة من خلال برامجه التنموية ومشروعاته التي تسهم في تعزيز البنية الأساسية، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها مصر لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني

كما عقدت المشاط، لقاءً ثنائيا مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واستعدادات انعقاد اللجنة المشتركة المصرية اللبنانية خلال نوفمبر المقبل، فضلًا عن جهود تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، إلى جانب بحث فرص التعاون الفني والمؤسسي في مجالات الاستثمار والطاقة والتجارة، ودعم دور القطاع الخاص في مشروعات إعادة الإعمار.

وأكد الجانبان حرص البلدين على مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة، وتعزيز أواصر التعاون العربي المشترك.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعميق الشراكة مع لبنان، ودفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى آفاق أوسع بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

المشاط: التعاون مع البنك الدولي يرسخ نهج العمل المتكامل لخدمة الدول الأعضاء

المشاط: أفريقيا تستورد 90% من احتياجاتها الدوائية

وأكدت أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان، وإزالة العوائق أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، لدعم فرص النمو الاقتصادي المشترك، مشيدة بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

المشاط اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الاقتصاد اللبنانى صندوق أوبك للتنمية الدولية التنمية المستدامة

