الاتصالات تطلق المرحلة النهائية من مسابقة "DIGITOPIA" بمشاركة 72 فريقًا

فى إطار تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تعزيز الابتكار الرقمى، تتواصل فعاليات النسخة الأولى من مسابقة - المدينة الرقمية - "DIGITOPIA" التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تأهل 72 فريقًا يضم أكثر من 300 متسابق إلى المرحلة النهائية من المنافسات، للتسابق على تقديم حلول رقمية مبتكرة تُسهم فى معالجة التحديات المجتمعية وتعزز توظيف التكنولوجيا فى تنمية المجتمع المصرى.

ثلاثة مسارات للمسابقة

ومن المقرر أن تعقد التصفيات والتحكيم النهائى والتنافس على المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة عمرية فى مسارات المسابقة الثلاثة: البرمجيات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والألعاب والفنون الرقمية فى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وسيتم الإعلان عن الفائزين فى احتفالية كبرى ختامًا لفعاليات المسابقة، حيث تقدم المسابقة جوائز مالية بقيمة تصل إلى أكثر من 10 ملايين جنيه، من بينها الجائزة الكبرى بقيمة مليون جنيه، دعما للمواهب المتميزة وتشجيعًا على استدامة الإبداع الرقمى.

وتعد DIGITOPIA أكبر مسابقة وطنية من نوعها والأوسع انتشارًا، إذ نجحت منذ انطلاقها فى جذب أكثر من 25 ألف مبتكر كونوا 6500 فريق من مختلف محافظات الجمهورية.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرؤية من إطلاق مسابقة DIGITOPIA تتمثل فى إتاحة فرص واعدة أمام الشباب الشغوف والمبدع فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف المراحل العمرية وفى جميع أنحاء الجمهورية، لتطوير أفكارهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، وترسيخ قناعة لديهم بأن معيار النجاح الحقيقى فى هذا القطاع الحيوى يقاس بما يقدمه من أثر ملموس لخدمة المجتمع وتطوير مختلف قطاعات الدولة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه المسابقة تأتى اتساقًا مع استراتيجية مصر الرقمية التى تستهدف بناء مجتمع رقمى متكامل يرتكز على الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستثمار فى رأس المال البشرى الذى يعد المحرك الرئيسى لتحقيق هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال اكتشاف الطاقات الشابة المبدعة، ورعايتها، وتمكينها، وبناء قدراتها التقنية والشخصية بما يؤهلها لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم فى دفع مسيرة التحول الرقمى وتعزيز مكانة مصر فى ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي.

جدير بالذكر أنه خلال المرحلة الثالثة للمسابقة، واصل أكثر من 700 فريق العمل على مدى ثلاثة أسابيع لتحويل أفكارهم المبدئية إلى حلول تكنولوجية متكاملة، مدعومة بندوات تفاعلية للتوجيه الفنى والتقنى قدمها نخبة من الخبراء المتخصصين.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من جميع المحافظات، كما تميزت المشاركات بتنوعها على مستوى الفئات العمرية، بدءًا من مرحلة ما قبل الجامعى، مرورًا بالجامعيين من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وحديثى التخرج، وصولًا إلى رواد الأعمال. ويعكس هذا التنوع ثراءً علميًا وجغرافيًا كبيرًا، حيث حملت الفئات العمرية عناوين رمزية لطبيعة مشاركتها وهى: مستكشف الأثر لمرحلة الابتدائى، وصانع الأثر للاعدادى والثانوى، ومبتكر الأثر لطلبة الجامعات، وقائد الأثر للخريجين ورواد الأعمال.

ويشارك فى تحكيم المسابقة أكثر من 90 خبيرًا ومتخصصًا فى مجالات الابتكار والتكنولوجيات الرقمية، لتقييم الأفكار والنماذج المطورة.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وجامعة مصر للمعلوماتية، وبالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين من بينهم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وهواوى تكنولوجيز مصر، وسيسكو مصر، وIT Valley، والمصرية للاتصالات وى، وفودافون مصر، وأورنج مصر، وإى آند مصر، وأى سى تى مصر، وبرنامج WE Innovate بالتعاون بين المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات والشركة المصرية للاتصالات، ومؤسسة إى يوث (EYouth) للتدريب وإدارة المشروعات، وشركة يات لحلول التعليم (YAT).

جهود وزراة الاتصالات

وتأتى هذه المسابقة الوطنية فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة بيئة محفزة لريادة الأعمال، ودعم الإبداع الرقمى، واكتشاف المبتكرين، وتعزيز قدرات النشء والشباب فى الابتكار منذ المراحل المبكرة، ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين فى المجتمع من خلال توظيف التكنولوجيات الرقمية.

