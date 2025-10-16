الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح

انتخابات البرلمان
انتخابات البرلمان بالإسكندرية، فيتو

جاء إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة الإسكندرية لمرشحي الفردي، بمفاجأة، حيث تم استبعاد المهندس هيثم الحريري نجل السياسي الراحل أبو العز الحريري وعضو مجلس النواب السابق، وذلك من الدائرة الرابعة مينا البصل ومحرم بك.

وجاء ذلك رغم إعلان الحريري تسلم اللجنة أوراقه والحصول على رمز "الراديو" منذ يوم اليوم الأول للتقدم بأوراق ترشحه على مقعد الفردي بالدائرة الرابعة، والتي شهدت إعلان ترشح 10 مرشحين فقط.

وقال هيثم الحريري، إنه فوجئ باستبعاده من قائمة مرشحي الدائرة الرابعة بعد أن تقدم بأوراق ترشحه كافة للجنة المشرفة وحصوله على مستند رسمي بذلك.

 

وأكد الحريري في تصريحات له، أنه سيتقدم بطعن على استبعاده خاصة يوم السبت وأنه لم يعلن ذلك، كما أن أوراقه كافة مستوفاة ولا يوجد ما يدعو لاستبعاده وهو نائب سابق وابن سياسي معروف للجميع ومرشح سابق، لافتًا أنه مستمر في المعركة حتى ترشحه عن دائرته ودائرة والده الراحل أبو العز الحريري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استبعاد هيثم الحريري هيثم الحريري الدائرة الرابعه بالإسكندرية مجلس النواب

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

صدمة مزدوجة، "الثروة الداجنة" تتوقع زيادة أسعار الدواجن بعد ارتفاع الوقود

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية