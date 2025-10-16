استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح

جاء إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة الإسكندرية لمرشحي الفردي، بمفاجأة، حيث تم استبعاد المهندس هيثم الحريري نجل السياسي الراحل أبو العز الحريري وعضو مجلس النواب السابق، وذلك من الدائرة الرابعة مينا البصل ومحرم بك.

وجاء ذلك رغم إعلان الحريري تسلم اللجنة أوراقه والحصول على رمز "الراديو" منذ يوم اليوم الأول للتقدم بأوراق ترشحه على مقعد الفردي بالدائرة الرابعة، والتي شهدت إعلان ترشح 10 مرشحين فقط.

وقال هيثم الحريري، إنه فوجئ باستبعاده من قائمة مرشحي الدائرة الرابعة بعد أن تقدم بأوراق ترشحه كافة للجنة المشرفة وحصوله على مستند رسمي بذلك.

وأكد الحريري في تصريحات له، أنه سيتقدم بطعن على استبعاده خاصة يوم السبت وأنه لم يعلن ذلك، كما أن أوراقه كافة مستوفاة ولا يوجد ما يدعو لاستبعاده وهو نائب سابق وابن سياسي معروف للجميع ومرشح سابق، لافتًا أنه مستمر في المعركة حتى ترشحه عن دائرته ودائرة والده الراحل أبو العز الحريري.

