باحث يكشف كيف استخدمت مصر ذكاءها السياسي في مواجهة واشنطن

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث والمحلل السياسي في مركز لندن للبحوث السياسية والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة تدرك تمامًا قيمة مصر ودورها المحوري في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه دعوتين رسميتين للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة واشنطن، إلا أن القاهرة رفضت بسبب ملف التهجير، في خطوة وصفها بـ"الحكيمة" لإيصال رسالة قوية دون صدام مباشر مع قوة عظمى.

قمة السلام بتنسيق مصري–أمريكي كامل

وأوضح مورجان، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «ولاد البلد» الذي يقدمه محمد قاسم، المذاع عبر قناة «الشمس 2»، أن قمة السلام في شرم الشيخ جاءت نتيجة تنسيق مصري–أمريكي مكثف، مشيرًا إلى أن ظهور شعار البيت الأبيض على المنصة التي تحدث منها الرئيسان السيسي وترامب دليل على الانخراط الأمريكي الكامل في تنظيم القمة ودعم جهود السلام.

ترامب.. وسيط بين المتنازعين لا خصم لأحد

ولفت المحلل السياسي إلى أن ترامب تصرف كـ"بروكر" أو وسيط يحاول إنجاح الصفقة السياسية، دون أن يصطدم بأي طرف، ساعيًا إلى إيجاد مساحة وسط تجمع الجميع.

وأضاف أن تصريحات ترامب في الكنيست، حين قال إن "الحرب انتهت ثلاث مرات"، كانت رسالة مبطّنة لإسرائيل، تفهم نيتها في إطالة أمد الصراع.

عفو لنتنياهو ودفع نحو السلام

وكشف مورجان أن مطالبة ترامب بـمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عفوًا رئاسيًا جاءت بهدف تشجيعه على قبول مسار السلام، إدراكًا منه أن نتنياهو سيواجه المساءلة فور توقف الحرب، مؤكدًا أن التحرك الأمريكي لم يكن دعاية انتخابية كما يروّج البعض، بل استجابة لضغط داخلي متزايد.

استياء أمريكي وتحول في المزاج العام

وأشار إلى أن الشارع الأمريكي يعيش تحوّلًا تاريخيًا، بعدما خرجت تظاهرات طلابية وشبابية لأول مرة في التاريخ الأمريكي تندد بالسياسات الإسرائيلية، معتبرًا أن هذا الغضب الشعبي جعل الملف الفلسطيني قنبلة موقوتة في الداخل الأمريكي.

اللوبي الصهيوني والصفقة المؤجلة

وبيّن مورجان أن علاقة واشنطن بتل أبيب، والتي وصفها بـ"الولاية رقم 51"، لا تمر إلا عبر اللوبي الصهيوني، لكن تجاوزات إسرائيل الأخيرة دفعت ترامب إلى إعادة ضبط المعادلة، مؤكدًا أنه ترك الطرفين يتصارعان حتى الإرهاق قبل الدخول لإبرام الصفقة.

إشادة بالصبر المصري وحكمة القيادة

وفي ختام حديثه، أشاد بالصبر الاستراتيجي للقيادة المصرية، واصفًا إياه بـ"صبر أيوب"، في مواجهة محاولات إسرائيل جرّ القاهرة إلى مواجهة مباشرة عند محور فيلادلفيا، مؤكدًا أن موقف مصر ظل ثابتًا وحكيمًا حفاظًا على استقرار الإقليم.

