الاتحاد الأوروبي يطلق هاكاثون الابتكار في المياه لتمكين حلول الذكاء الاصطناعي بقيادة الشباب بمصر

أطلق وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالتعاون مع اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA) وبالشراكة مع جامعة الإسكندرية والمركز القومي لبحوث المياه وICLEI وبنك المياه المصري، ومجموعة عابدين للاستشارات (ACG)، فعالية هاكاثون الابتكار في المياه (Waterpreneurs Hackathon)، والتي تهدف إلى تمكين الشباب والمبتكرين لتطوير حلول مستدامة للتحديات المائية في مصر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار أسبوع القاهرة للمياه 2025.

ويأتي هذا الحدث في إطار التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز ريادة الأعمال الشبابية في مجالات المياه والمناخ. حيث يجمع الهاكاثون نخبة من المبتكرين ورواد الأعمال والطلاب والباحثين، والأكاديميين إلى جانب صناع السياسات والخبراء الدوليين، لتبادل الخبرات وابتكار حلول عملية قائمة على البيانات والتكنولوجيا.

وتضمنت فعاليات الهاكاثون جلسات حوارية وورش عمل متخصصة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، إضافة إلى مسابقات عرض حي للأفكار والمشاريع المبتكرة أمام لجنة التحكيم، التي اختارت أفضل الحلول القابلة للتطبيق والتوسع. كما حصل الفائزون على فرص إرشاد وتشبيك مع شبكة الاتحاد الأوروبي في مصر لدعم تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى مبادرات ريادية على أرض الواقع.

واختُتم الحدث بحفل توزيع الجوائز الذي جمع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجموعة عابدين للاستشارات وشركاء الحدث، حيث تم التأكيد على أن هذا الهاكاثون يمثل خطوة عملية نحو تعزيز التعاون الأوروبي–المصري في مجالات المياه والابتكار، ويمهد الطريق لجولات مستقبلية من برامج الابتكار المائي المدعومة من الشركاء الدوليين.



وقال مروان عابدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة عابدين للاستشارات، إن مشاركة المجموعة في تنظيم هذا الحدث تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية في بناء منظومة ابتكار مستدامة.

وأضاف أن ACG تولت الإشراف على مراحل تصميم وتنفيذ الهاكاثون بالتعاون مع الشركاء، بدءًا من إعداد الجلسات التفاعلية والتدريبية، وصولًا إلى تنظيم عروض الشركات الناشئة النهائية أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم خبراء في المياه والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأكد عابدين أن هذا التعاون يعكس رؤية المجموعة في دعم الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتحقيق الاستدامة المائية والتحول الأخضر.

شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات كلٍّ من السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، التي أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الابتكار الشبابي بوصفه قوة دافعة نحو التنمية المستدامة، من خلال ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي عبر مثل هذه المبادرات، وفتح قنوات للتعاون في منطقة الأورومتوسط وأفريقيا.

كما استعرضت الرؤية الاستراتيجية لبعثة الاتحاد الأوروبي في تعزيز ودعم الحلول المبتكرة في مجالات المياه.



