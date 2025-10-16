افتتاح مبهر للدورة الثامنة من الجونة السينمائي.. ساويرس: مبسوطين بانتهاء حرب غزة وإن قيمة مصر بتظهر في المصاعب.. تكريم منة شلبي.. ولفتة إنسانية للراحلين

أزاح مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الخميس، الستار عن دورته الثامنة وذلك من خلال حفل الافتتاح الذي أقيم على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، بحضور فني وسينمائي كبير.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وفي ليلة ساحرة، بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تواصلت فقرات وبرامج الحفل المتنوعة، والتي أضفى عليها حالة من البهجة والسعادة فقرة مميزة الفنان الشاب طه دسوقي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

نجيب ساويرس: مبسوطين بانتهاء حرب غزة وإن قيمة مصر بتظهر في المصاعب

وألقى المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي خلال الحفل كلمة عبّر فيها عن سعادته بالمهرجان وأشار إلى التحديات والأحداث التي مرت بها المنطقة في العام الماضي.

وقال ساويرس: "نرحب بكم في مهرجان الجونة السينمائي والسنة دي من حقنا نفرح، لأن السنة اللي فاتت كنا في حزن من اللي بيحصل في غزة، فرحانين إن حرب غزة خلصت، ومبسوطين إن مصر أظهرت قيمتها في المواقف الصعبة، واللي يزعل يزعل".

وأضاف: "صعدنا لكأس العالم، واقتصادنا كويس وبيتحسن، وده سبب إضافي يخلينا نفرح بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي."

واختتم نجيب ساويرس كلمته بتوجيه رسالة إنسانية: "كلنا لازم نفتكر إن الناس في غزة والسودان مش لاقيين ياكلوا، وده لازم يكون على رأس أولوياتنا الإنسانية".

سميح ساويرس يستعرض تاريخ الجونة من أرض صحراوية إلى مركز ثقافي عالمي

فيما تحدث المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي في كلمة مؤثرة عن رحلة تطور مدينة الجونة على مدار سنوات طويلة.

وقال المهندس سميح ساويرس خلال الحفل:"منذ خمسة وثلاثين عامًا، وقفت هنا عندما كانت هذه المنطقة لا تزال صحراء، واليوم، يشرفني أن أقف بينكم ونحن نحتفل بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي".

وأضاف: على مرّ السنين، تطورت الجونة لتكتسب هوية مميزة كمركز للثقافة والإبداع، حيث أصبح المهرجان جزءًا أساسيًا من فعالياتها السنوية.

وأشار إلى أهمية منصة سيني جونة، قائلًا: "المنصة تواصل توفير الفرص لعدد متزايد من المواهب الشابة، لتمكين صُنّاع الأفلام الصاعدين ودعم الجيل القادم من رواة القصص".

وأكد سميح ساويرس على دور مصر الرائد في الفن والثقافة:"مصر كانت وستظل رائدة في الفن والإبداع والقوة الناعمة، وتواصل إلهام المنطقة والعالم بأسره".

عمرو منسي: مهرجان الجونة ينطلق بالتزامن مع حدثين تاريخيين

في السياق ذاته، قال عمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة: "يسعدني أن أرحب بجميع ضيوفنا المميزين، أصدقائنا الأعزاء، ومحبي الجونة، وصنّاع الأفلام، والمنتجين، وكل من يعشق السينما.. إنه لشرف حقيقي أن نحتفي سويًا بانطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي”.

وأضاف: “حين بدأنا التخطيط لعودة المهرجان هذا العام، كنا نأمل أن يحالفنا الحظ ويتزامن موعده مع حدث مميز على الساحة العالمية، ولحسن الحظ تحقق ذلك، وكأن القدر أراد أن يذكّرنا بأن الفن والثقافة دائمًا يجدان لحظتهما المناسبة”.

إحياء ذكرى الراحلين من أهل الفن

و شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض فيديو خاصا لتكريم الراحلين من أهل الفن، في لحظات امتزجت فيها الدموع بالفخر، واستُعيدت فيها وجوه صنعت تاريخ السينما وبقيت حاضرة في الذاكرة، جمع الفيديو سليمان عيد وسميحة أيوب ولطفي لبيب وتيمور تيمور وسامح عبد العزيز وآخرين.

تكريم منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي

كما شهد الحفل تقديم النجمة يسرا جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانة منة شلبي تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين في الحفل.

فقرة استثنائية للفنانة لي لي بأغاني الأفلام

وفي فقرة استثنائية قدمت الفنانة لي لي مجموعة من أغاني الأفلام العالمية والمصرية مثل Nessun Dorma وLa Vie en Rose وVolare وJai Ho وتيتو ومافيا، لتأخذ الجمهور في رحلة عبر لغات وثقافات متعددة تعكس روح المهرجان المنفتحة على العالم.

و شارك في الفقرة بالغناء الطفلة عائشة السويدي، وأضافت المقاطع الصوتية التي قدّمها إيهاب شاوي عمقًا فلسفيًا وإنسانيًا عبّر عن جوهر الحكاية السينمائية والرحلة الداخلية للإنسان في بحثه عن ذاته وعن الجمال.

نجوم الفن على ريد كاربت حفل الافتتاح

