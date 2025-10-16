رئيس دار الأوبرا: مهرجان الموسيقى العربية يسير على درب الأصالة منذ 3 عقود

انطلقت اليوم فعاليات الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط أجواء فنية احتفالية.

وشهد حفل الافتتاح حضور وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني والثقافي.



قال المايسترو علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إننا نجتمع اليوم في هذا الصرح العريق الذي يحتضن الفن الأصيل، لنواصل مسيرة مهرجان تجاوزت الثلاثة عقود من الحفاظ على هوية الطرب العربي الأصيل.

وأضاف أن دورة هذا العام تُهدى إلى اسم كوكب الشرق أم كلثوم، احتفاءً برمز فني خالد ترك إرثًا مصريًا وعربيًا لا يُنسى، بالتزامن مع إعلان وزارة الثقافة اعتبار عام 2025 عامًا للاحتفاء بمرور نصف قرن على رحيلها.

تكريم 10 شخصيات بمهرجان الموسيقى العربية

كرّم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية عشرة من الرموز الفنية الذين أسهموا في إثراء الحياة الموسيقية في مصر والعالم العربي، وهم: الدكتور هشام شرف (الأردن)، والفنانة نعيمة سميح (المغرب)، والشاعر الهادي آدم (السودان)، وعازف الكولة إبراهيم فتحي، والدكتورة شيرين عبد اللطيف، والموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة، والمايسترو حسن فكري، والشاعر وائل هلال، والملحن خالد عز، والمطربة آمال ماهر (جميعهم من مصر).

وتتسلم المطربة آمال ماهر تكريمها خلال الفقرة الفنية الخاصة بحفل الافتتاح، والتي يقودها المايسترو تامر فيضي، وتتضمن مختارات من روائع الطرب العربي لكبار فناني زمن الفن الجميل، إلى جانب عدد من أشهر أعمالها الخاصة.

مشوار حياة أم كلثوم

وعلى هامش المهرجان تم عرض فيلم تسجيلي عن مشوار حياة كوكب الشرق أم كلثوم من إخراج سامر ماضي.

جدير بالذكر أن إخراج حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 لمهدى السيد،تصميم الديكور والجرافيك عبد المنعم المصرى، مساعد مخرج على يسرى، مخرج منفذ شريف رمضان.

