رسميا، إيفرتون يجدد عقد حارسه الدولي بيكفورد حتى 2029

نجح نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الخميس، في تجديد عقد حارسه الدولي جوردان بيكفورد، ليستمر مع الفريق الأزرق حتى عام 2029.

ويقدم بيكفورد مستويات رائعة مع فريق إيفرتون، قادته لحراسة مرمى منتخب إنجلترا بشكل أساسي خلال السنوات الماضية.

فوز إيفرتون على كريستال بالاس

انتهت مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس بنتيجة التعادل 2-1 لإيفرتون، في المباراة التي جرت على ملعب هيل ديكينسون، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل دانيال مونيوث هدف كريستال بالاس في شباك إيفرتون في الدقيقة 37، وتعادل السنغالي إيليمان ندياي لفريق إيفرتون من ضربة جزاء في الدقيقة 76 وأضاف جاك جريليش الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة يرفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، ويتجمد رصيد كريستال بالاس عند 12 نقطة في المركز الخامس.

