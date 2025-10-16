الجمعة 17 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بعد مطالبة المعارضة بإلغائها، المحكمة الدستورية في مولدوفا تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية

مولدوفا
مولدوفا

 صادقت  المحكمة الدستورية في مولدوفا، اليوم الخميس، أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 28 سبتمبر الماضي، رغم دعوات المعارضة إلى عدم قبولها.

 

المحكمة الدستورية في مولدوفا تصدق على نتائج الانتخابات البرلمانية 


ويأتي ذلك بالرغم من تقدم الكتلة الوطنية المعارضة في مولدوفا  بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء الانتخابات، بينما دعا "الحزب الاشتراكي" الحاكم إلى إقرار نتائج الانتخابات، فيما لم يشارك ممثلو كتلة "البديل" و"حزبنا" في جلسة المحكمة الدستورية.

وقالت رئيسة المحكمة الدستورية دومنيكا مانولي: "قررت المحكمة الدستورية لجمهورية مولدوفا إقرار نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا التي جرت في 28 سبتمبر الماضي".

نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا 

وكان رئيس حزب "الديمقراطية في الداخل" المعارض الذي دخل البرلمان المولدوفي، فاسيلي كوستيوك، قد شكك في موضوعية المحكمة الدستورية، لأن جميع أعضائها مرتبطون بدرجة ما بالحزب الحاكم "الحزب الاشتراكي". ويدعي أن قرار الانتخابات لا تتخذه المحكمة، بل رئيسة البلاد مايا ساندو.

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا التي جرت في 28 سبتمبر، أن الأصوات توزعت بشكل متقارب بين الحزب الحاكم الموالي للغرب "الحزب الاشتراكي" للرئيسة مايا ساندو والمعارضة الموالية لروسيا والممثلة بعدة أحزاب.

وحصل الحزب الاشتراكي على 50.2% من الأصوات، بينما حصلت قوى المعارضة على 49.8%.

