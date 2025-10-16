الخميس 16 أكتوبر 2025
الدوري المصري، حكام مباريات الجمعة في افتتاح الجولة الحادية عشرة

طارق مجدي، فيتو
الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات يوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد اليوم الأول من الجولة الحادية عشرة 3 مباريات ’ حيث يستضيف ملعب السلام لقاء وادي دجلة ومودرن سبورت في تمام الخامسة ’ أما في الثامنة فيلتقي المقاولون العرب مع إنبي على ملعب عثمان أحمد عثمان وفي نفس التوقيت يواجه غزل المحلة ضيفه كهرباء الإسماعيلية.

حكام مباريات الجمعة في الدوري المصري 

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- وادي دجلة ضد مودرن سبورت: وليد عبد الرازق (حكمًا للساحة) ’ الدولي محمد مجدي سليمان ومصطفى حسن (مساعدين) ’ محمد عبد العليم (حكمًا رابعًا) ’ أحمد جابر ونهلة علي (تقنية الفيديو).

- المقاولون العرب ضد إنبي: طارق مجدي (حكمًا للساحة) ’ طارق مصطفى ومحمود بدران (مساعدين) ’ أحمد جمال شاهين (حكمًا رابعًا) ’ الدولي وائل فرحان ومحمد ممدوح صلاح (تقنية الفيديو).

- غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية: محمود ناصف (حكمًا للساحة) ’ علاء عبد الباسط وسيد أبو خاطر (مساعدين) ’ أحمد عبد السميع (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عمرو الشناوي ومحمود أبو الرجال (تقنية الفيديو).

الاتحاد المصري لكرة القدم دوري القسم الأول الدوري المصري وادي دجلة ضد مودرن سبورت المقاولون العرب ضد إنبي طارق مجدي زل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية

