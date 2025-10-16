قبل انطلاقه، ننشر محاور المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

تستضيف جامعة القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر النسخة الافتتاحية من المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي 2025 CU-AI Nexus.

ويعتبر المؤتمر منصة وطنية محورية تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من الحكومة، والصناعة، والأوساط الأكاديمية، والمنظومة الريادية.

وتهدف جامعة القاهرة من خلال المؤتمر إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز ريادة مصر في مشهد الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي.

سيكون المؤتمر محطة محورية للحوار الوطني، والتعاون، وصياغة السياسات.

محاور المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

تهدف محاور المؤتمر لتحقيق أقصى درجات التفاعل والتأثير ويرتكز المؤتمر على ثلاث ركائز أساسية:

الندوات الحوارية (Nexus Panels): جلسات إستراتيجية رفيعة المستوى تضم نخبة من المتحدثين الدوليين والإقليميين والمحليين من الصناعة والأوساط الأكاديمية.

تناقش هذه الجلسات التحديات والفرص في مجال الذكاء الاصطناعي، من الاستراتيجيات الوطنية والحوكمة إلى التطبيقات القطاعية المختلفة.

ساحة الابتكار (المعرض والشركات الناشئة):

مساحة عرض حيوية تجمع الشركات التكنولوجية الرائدة والشركات الناشئة المبتكرة لعرض حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة.

توفر هذه الساحة فرصة للتواصل بين القطاع الخاص وصانعي السياسات والشركاء الأكاديميين، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمهارات.

مساحة عرض حيوية تجمع الشركات التكنولوجية الرائدة والشركات الناشئة المبتكرة لعرض حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة. توفر هذه الساحة فرصة للتواصل بين القطاع الخاص وصانعي السياسات والشركاء الأكاديميين، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمهارات. مبتكرو المستقبل (الهاكاثون): لتنمية الجيل القادم من مواهب الذكاء الاصطناعي، أقامت جامعة القاهرة هاكاثون ضخم من أغسطس إلى أكتوبر ۲۰۲٥ عبر ۲۰ كلية بجامعة القاهرة.

تتوج المنافسة خلال المؤتمر، حيث تقوم الفرق النهائية بعرض حلولها المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة أمام لجنة تحكيم، وسيعلن عن الفائزين ويتم تكريمهم خلال الحدث.

تتوج المنافسة خلال المؤتمر، حيث تقوم الفرق النهائية بعرض حلولها المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة أمام لجنة تحكيم، وسيعلن عن الفائزين ويتم تكريمهم خلال الحدث. توفر فعالية 2025 CU-AI Nexus منصة استراتيجية للوزارات لعرض رؤاها ومبادراتها وخططها المستقبلية بشأن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف الوطنية.

أهداف المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي

ولا يهدف CU-AI Nexus 2025 فقط إلى تعزيز الحوار، بل إلى تحقيق نتائج ملموسة، حيث ستكون النتيجة الرئيسية إعداد وثيقة سياسات شاملة، تجمع مخرجات النقاشات والمساهمات إلى توصيات قابلة للتنفيذ تغطي المحاور التالية:

تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.

تطوير المهارات من خلال برامج التدريب والتأهيل.

معالجة تحديات وفرص التمويل لمشاريع الذكاء الاصطناعي.

التعامل مع الجوانب الأخلاقية والتنظيمية والحوكمية للذكاء الاصطناعي.

مواءمة البحوث الأكاديمية مع أولويات الصناعة والوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.