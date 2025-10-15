وزير الصحة: الحصول على العلاج والرعاية الصحية حق أصيل لكل مواطن

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس والذي يحمل عنوان (صنع في مصر لطب الأسنان) والذي تنظمه كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة مصر الدولية وجامعة جوتا فرانكفورت الألمانية.

وذلك بحضور الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور كريم البطوطي عميد الكلية، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات قطاع طب الأسنان.

وفي كلمته أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الحصول على العلاج والرعاية الصحية حق أصيل لكل مواطن، مشيرًا إلى تقديم الوزارة للخدمات على نفقة الدولة بجودة عالية، إلى جانب نظام التأمين الصحي الذي يغطي العاملين في القطاعات المختلفة بتكلفة تصل إلى 51 مليار جنيه سنويًا.

وأبرز جهود الدولة في خفض معدلات الإنجاب إلى 2.3 طفلًا لكل امرأة، مما يحقق توازنًا سكانيًا يقلل الضغط على الموارد ويعزز التنمية المستدامة.

كما استعرض تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات محددة، شدد الوزير على أهمية الخدمات الوقائية عبر 15 مبادرة تغطي جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى برامج التطعيمات، مشيرا إلى انخفاض نسبة اكتشاف سرطان الثدي في المرحلة الرابعة من 70% إلى 20%، بفضل الاستراتيجية الوطنية للكشف المبكر والتوعية، مؤكدًا أن مصر أصبحت مرجعية دولية في مكافحة التهاب الكبد “سي”، ونموذجًا عالميًا في تحسين الصحة العامة.

كما تطرق إلى مشروع “الجينوم المصري” لرسم الخريطة السكانية الوراثية، مما يعزز الوقاية والعلاج المخصص، ويدعم البحث العلمي واتخاذ القرارات الصحية المبنية على أدلة دقيقة، واستعرض الجهود في استقبال مصابي غزة، حيث وضعت الوزارة خطة متكاملة لتوفير الرعاية الطبية الشاملة، بما في ذلك الجراحات، لتغطية جميع الاحتياجات الطارئة.

واستعرض الدكتور عوض تاج الدين تاريخ كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وتطورها إلى واحدة من أفضل الكليات محليًا ودوليًا، بفضل جودة التعليم والتدريب.

وخلال كلمته أوضح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن المؤتمر يعكس الرؤية الوطنية لبناء قطاع صحي مبتكر يعتمد على الذات، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تضع الصحة والتعليم وتوطين الصناعة في صميم التنمية المستدامة. كما يستلهم المؤتمر رؤيته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع الصحي والابتكار.

مشيرا إلى أن الجامعة، تؤمن بأن الجامعات ليست فقط منارات للتعليم والبحث العلمي، بل هي أيضا محركات للتنمية الوطنية، من خلال الشراكات مع الصناعة والجهات الدولية، للسعى لتحويل المعرفة العلمية إلى نتائج ملموسة تعزز الاقتصاد الوطني، وتمكن الشباب، وتدعم رفاهية المجتمع.

مشيدا بجهود وزارة الصحة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، بقيادة ا.د خالد عبد الغفار.



وفي ختام كلمته أعرب رئيس جامعة عين شمس عن تمنياته بأن يكون هذا المؤتمر محطة جديدة في تعزيز ريادة مصر في مجال طب الأسنان، ودفع التصنيع المحلي، نحو مستقبل أكثر صمودًا وتميزًا وازدهارا مستدامًا للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰.

وأوضح الدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان أن الكلية ومؤتمرها يكملان بعضهما البعض موضحا أن نهج المؤتمر يتوازى مع نهج الكلية، مشيرا إلي التعاون مع وزارة الصحة من أجل رفع كفاءات أطباء الأسنان بها، إلي جانب التواصل والتعاون مع قطاع الصناعة لتعظيم دور الجامعة في توطين صناعة طب الأسنان في مصر، موضحًا أنه بالفعل تم العمل علي هذين الشقين وهو ما انعكس علي مؤتمرنا اليوم، فهناك مشاركة كبيرة من أطباء الأسنان بوزارة الصحة، إلي جانب إشراف كلية طب الأسنان علي مستشفى الزهراء بمدينة نصر التابعة لوزارة الصحة، كما أصبحت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس هي المكتب الفني لأحد مصانع غرسات الأسنان بعد توقيع بروتوكول تعاون مشترك، حيث تقوم الكلية بعمل الأبحاث والقياسات داخل مصر.

كما أكد الدكتور حسام توفيق عميد كلية طب الأسنان جامعة مصر الدولية على أهمية التعاون بين الجامعات المحلية والدولية في المجالات العلمية والبحثية من أجل إنتاج المعرفة وتحويلها إلى منتجات وخدمات تلبي الاحتياجات المتجددة للمجتمع، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة لتعزيز العمل الجماعي والابتكاري بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مجال طب الأسنان.

وأكدت الدكتورة ولاء حامد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام يجسد توجه الجامعة نحو دعم البحث العلمي والتطبيقات الابتكارية، مثمنةً الدعم الكبير المقدم من وزارة الصحة ورئاسة جامعة عين شمس لإنجاح فعاليات المؤتمر.

وأشار الدكتور عمرو عبد العزيز أستاذ طب الأسنان المتفرغ وسكرتير المؤتمر إلى أن البرنامج العلمي لهذا العام يشارك فيه 250 أستاذًا من مختلف أنحاء العالم، ويشمل 300 محاضرة علمية تغطي تخصصات طب الأسنان كافة، إلى جانب 40 دورة تدريبية يحضرها أكثر من 1000 طبيب. كما يتضمن المؤتمر معرضًا دوليًا يشارك فيه 150 شركة عاملة في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى ندوة لتوطيد الصناعة تجمع المؤسسات والجهات المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن استعراض أكثر من ألف تطبيق تخصصي في مختلف مجالات طب الأسنان.

