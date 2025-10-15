علي الغمراوي: 37 عبوة دواء متوسط استهلاك المواطن سنويا

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أنه يتم إنتاج 4 مليارات عبوة دواء سنويا، موضحا أن متوسط الاستهلاك السنوي للأدوية فى مصر 37 عبوة لكل مواطن وهو رقم كبير بالمقارنة العالمي، الذي يقل لنصف هذا الرقم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع على فضائية "dmc": “من المتوقع الوصول بحجم سوق الدواء لـ 8 مليار دولار خلال العام الحالي وإجمالي السوق الإفريقي يبلغ 23 مليار دولار”.



وأوضح: “بعض المجموعات العلاجية بها إصراف كبير فى مصر ومنها المضادات الحيوية، والصيدلي جزء من المنظومة وهو الطبيب الأول للأسرة، والهيئة لا تقيد الصيدلي ولكنها تقيد صرف الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية”، متابعا: “ الطبيب والصيدلي هما الأعلم بحالة المريض التي أمامهما”.



وقال: “أصدرنا قرارا بمنع صرف المضادات الحيوية من فئة الريسيرف بدون روشته، ونعمل على ضبط استخدامات المضادات الحيوية لضبط السوق”.

