منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية يتأهل لكأس العالم

تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم وبرعاية الاتحاد الدولي شارك منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم efootball console وmobile وتمكن اللاعب عمر الشحات المعروف باسم (فانتوم) من التأهل إلى كأس العالم FIFAe World Cup المقرر إقامتها بمدينة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل.



منتخب مصر يواجه المغرب في النهائي

جاء تأهل المنتخب المصري قبل لقاء المغرب في المباراة النهائية، وقدّم عمر الشحات أداءً قويًا، حيث فاز على نظيره الغاني 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1 و3-1).



والشحات من أبناء مدينة دهب بجنوب سيناء وقام بتأجيل عددًا من عروض الاحتراف من أندية خارجية انتظارا للتأهل والمشاركة فى كأس العالم الذى تزيد من تحسين فرص احترافه.



اتحاد الرياضات الالكترونية

مشاركة المنتخب المصري فى التصفيات تمت بالتنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم واتحاد الرياضات الإلكترونية في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري إلى وضع خطط مستقبلية لهذا التخصص الجديد الذي يمارسه ملايين الشباب حول العالم ويخصص له بطولات كبرى.

وفي هذا الإطار يتم التحضير لإقامة بطولة محلية قبل نهاية العام لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى المنتخب سعيًا لتدعيم صفوفه.

