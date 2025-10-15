مصادر تكشف تفاصيل إنشاء أول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، موافقته على تغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة، وإنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحمل نفس الاسم.

وذكر القرار أن ذلك يأتي في ظل ما شهدته العاصمة من نمو في أعداد الجامعات الدولية وفروعها بكليات وبرامج تواكب تقنيات العصر في التعليم، وأمام حاجة هذا التجمع الحضاري الفريد إلى تنوع في مستويات التعليم الجامعي بما يتناسب مع تنوع وتباين فئاته سواء داخل العاصمة أو في التجمعات المحيطة جاءت مبادرة تغيير مسمى جامعة حلوان" إلى جامعة العاصمة".

وجاءت الموافقة على القرار بعد الموافقة على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول ينص على أن تستبدل عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو أي قانون آخر.

وأكد القرار، أن هذه الموافقة جاءت انطلاقًا مما شكلته العاصمة الإدارية الجديدة والامتدادات العمرانية المحيطة بها من انطلاقة غير مسبوقة في تبنى فكر التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والمواكبة لأحدث تكنولوجيا العصر، سواء من حيث تدشين المدن الذكية، أو خلق التجمعات العمرانية الحضرية المتكاملة، أو أيقونات مراكز المال والأعمال.

كما أنها تؤكد قوة التجربة وتسارع وتيرة النمو والتنمية بها إلى الحاجة الملحة إلى استكمال عناصر هذا المجتمع الفريد والمتميز بخدمات تعليمية وبحثية تلبى مختلف فئات هذا التجمع الحضاري الفريد.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وافق من قبل على إنشاء أول جامعة حكومية داخل العاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى “جامعة العاصمة”.

أسباب إنشاء جامعة حكومية في العاصمة الإدارية الجديدة

وذكرت مصادر بوزارة التعليم العالى، أن الهدف الرئيسي من إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي في إطار التنوع بين الجامعات الموجودة داخل العاصمة الإدارية أو في محيطها القريب، بالإضافة إلى خلق نوع من التنافسية، وإيجاد فرص متنوعة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بها، لافتا إلى أنه كان من الضروري إنشاء جامعة حكومية في العاصمة الإدارية في ظل الزخم الكبير الموجود بها من مؤسسات التعليم الجامعي.

وأكدت المصادر أن العمل على تغيير اسم جامعة حلوان إلى العاصمة سيبدأ اعتبارا من صدور القرار الجمهوري بتعديل اسم الجامعة، حيث سيشمل ذلك تغيير أسماء الكليات بالجامعات الثلاث المندرجات تحت مظلة جامعة حلوان، وهم جامعة حلوان الحكومية وجامعة حلوان الأهلية وجامعة حلوان التكنولوجية.

وكشفت المصادر أن تغيير الاسم سيشمل كل منشآت الجامعة من المستشفيات الجامعية والمدن الجامعية، والوحدات ذات الطابع الخاص، وحتى شهادات التخرج، على أن يصبح مقر الجامعة في حلوان فرعا لجامعة العاصمة.

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة ٥ مؤسسات مستضيفة لعدد من الجامعات الدولية، حيث تستضيف مؤسسة جامعات المعرفة جامعتي كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية وتستضيف مؤسسة الجامعات الكندية جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية، وتستضيف مؤسسة الجامعة الأوروبية جامعتي لانكاشير، وشرق لندن،بينما تستضيف مؤسسة جلوبال فرع جامعة هيرتفوردشاير، بالإضافة إلى الجامعة الألمانية الدولية التي تم إنشائها باتفاقية مشتركة بين مصر وألمانيا وبشراكات مع عدد من الجامعات الألمانية.

الحفاظ على مجانية التعليم

وذكر قرار مجلس الوزراء، أن جامعة العاصمة ستشكل مكونا تعليميا تنافسيا لمجتمع الجامعات القائمة مما يوفر العدالة في الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم، هذا فضلا عن أن جامعة العاصمة سوف تخدم نطاقا واسعا من التجمعات الجديدة المحيطة بفضل شبكة المواصلات الابتكارية التي وفرتها الدولة مثل القطار السريع والمونوريل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.