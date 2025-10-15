اللواء وائل ربيع: التضامن العربي كلمة السر في نصر أكتوبر 1973

أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، أن التضامن العربي الذي تجسّد خلال حرب أكتوبر المجيدة كان كلمة السر في تحقيق النصر، مشيرًا إلى أن هذا التكاتف العربي جعل الغرب يشعر بأن وحدة الصف العربي تمثل أزمة له وتهديدًا لوجوده ومصالحه في المنطقة.

انتصارات أكتوبر المجيدة

وأضاف ربيع، خلال كلمته في الصالون الشهري الذي نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بعنوان «أكتوبر وأثره على الأمن الإقليمي والعربي.. من نصر 1973 إلى قمة شرم الشيخ للسلام 2025»، بالتعاون مع المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار، أن الفترة الممتدة من عام 1973 حتى عام 2023 شهدت محطات عديدة هدفت إلى تفكيك المجتمعات العربية واستقطاب دولها من جانب القوى الغربية، لافتًا إلى أن بعض الدول العربية أصبحت تنظر إلى دول عربية أخرى باعتبارها العدو، بدلًا من إدراك أن العدو الحقيقي هو الاحتلال الإسرائيلي.

عملية طوفان الأقصى

وأوضح أن ما قبل عملية «طوفان الأقصى» اتسم بتفرّق المواقف العربية وتباين الرؤى، بينما ما بعدها أعاد توحيد البوصلة العربية نحو العدو المشترك، وهو إسرائيل المحتلة، مشددًا على أن هذه المرحلة يجب أن تكون نقطة انطلاق جديدة للبناء على ما تحقق في «مؤتمر شرم الشيخ للسلام»، والتأكيد على ضرورة إدراك الفارق بين التهديدات العابرة وبين العدو الذي يمثل خطرًا دائمًا على الوجود العربي.

