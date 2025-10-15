الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك

الدباغ
الدباغ

أدى عدي الدباغ وناصر منسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعبان تدريبات الجري الخفيف حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي سياق متصل خضع آدم كايد لبرنامج علاجي على هامش مران اليوم في ظل معاناته من إصابة في عضلة السمانة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التدريبات الجماعية ستاد الكلية الحربية ناصر منسي نادي الزمالك كونفدرالية الإفريقية كأس الكونفدرالية الأفريقية

مواد متعلقة

موعد وصول بعثة ديكيداها لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك: لم نتلقَ أي عروض رسمية لضم ناصر منسي

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية