لينا شاماميان: مصر دايمًا في قلبي وليا عيلة فيها (فيديو)

أرجعت المطربة السورية لينا شاماميان، أسباب اختفائها عن الساحة الغنائية فى مصر، قائلة: "2025 كان عاما مليئا بالحفلات الغنائية وغيابي عن الساحة الغنائية فى مصر يرجع إلى كثرة السفر".



وقالت خلال لقائها ببرنامج "ست ستات"، المذاع على فضائية "dmc" تقديم الإعلامية جاسمين طه: "القاهرة فى قلبي، واصبح لي عائلة فى مصر، بالإضافة إلى الأصدقاء".



وأردفت: “اختياري لأغاني التراث لإعادة تقديمها يأتي من منطلق حبي للأغنية”.

وعن تقديمها لتترات عدد من الأعمال الدرامية، قالت: "إني أكتب أغنية لعمل ما يكون مختلف تمامًا عن أي تجربة أخرى".

