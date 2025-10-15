الخميس 16 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

لينا شاماميان: مصر دايمًا في قلبي وليا عيلة فيها (فيديو)

لينا شاماميان، فيتو
لينا شاماميان، فيتو

أرجعت المطربة السورية لينا شاماميان، أسباب اختفائها عن الساحة الغنائية فى مصر، قائلة: "2025 كان عاما مليئا بالحفلات الغنائية وغيابي عن الساحة الغنائية فى مصر يرجع إلى كثرة السفر".


وقالت خلال لقائها ببرنامج "ست ستات"، المذاع على فضائية "dmc" تقديم الإعلامية جاسمين طه: "القاهرة فى قلبي، واصبح لي عائلة فى مصر، بالإضافة إلى الأصدقاء".


وأردفت: “اختياري لأغاني التراث لإعادة تقديمها يأتي من منطلق حبي للأغنية”.

وعن تقديمها لتترات عدد من الأعمال الدرامية، قالت: "إني أكتب أغنية لعمل ما يكون مختلف تمامًا عن أي تجربة أخرى".

المطربة السورية لينا شاماميان مصر ست ستات الإعلامية جاسمين طه

